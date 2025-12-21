En el IMSS Estado de México Oriente ofrecen orientación psicológica por duelos durante estas fechas

Debido a las épocas festivas, en el IMSS Estado de México Oriente más pacientes se presentan a consultas de psicología clínica para abordar temas de tristeza o duelo, ya que, ante la pérdida de un ser querido cercano, el estado psíquico y emocional de las personas se agudiza ante la cercanía de las fechas como la Navidad y el Fin de Año, por ello, se ofrece apoyo tanatológico a los pacientes para que logren solventar su pérdida.

La psicóloga clínica Anayelli Fuerte Piñón, adscrita al Hospital General de Zona (HGZ) No. 76 señala que los pacientes logran solventar su pérdida y su duelo de forma sana entre 1 y 2 años mientras continúan manejando su tristeza y retoman su vida de forma sana, de forma natural.

Explicó que un paciente que no ha resuelto en ese tiempo, sigue con cierto estado anímico, con llanto, y que recae en estas fechas en forma aguda, cuando en realidad debería retomar su vida.

Al respecto, comentó que fechas significativas como aniversarios, fechas luctuosas o de cumpleaños, contribuyen a que en algunos pacientes baje su estado emocional ya que el duelo sigue presente; este estado puede agudizarse en aquellas personas con ansiedad y depresión.

La especialista advirtió que la única forma de enfrentar el duelo por la pérdida de un ser querido es vivirlo; “nadie está preparado, queremos ver mejor a la muerte como una amiga, ese rostro que le ponemos en estas fiestas −la catrina amiga−, que podemos reír y la vemos como algo amable, porque cuando nos enfrentamos a ella, evidentemente nos genera miedo a lo desconocido".

Fuerte Piñón invitó a las personas derechohabientes a buscar ayuda psicológica profesional en el IMSS, ya que el proceso de duelo es muy complicado, es un asunto de adaptación a una circunstancia nueva de vida, a la ausencia, y generalmente el proceso más complejo va de 3 a 6 meses y un proceso de resolución de duelo normal puede durar hasta 1 año, en el que aprendemos a vivir con esa ausencia.