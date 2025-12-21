IECM aprueba convocatoria para evaluar proyectos del Presupuesto Participativo 2026 y 2027

IECM aprueba convocatoria para órganos que evaluarán proyectos del Presupuesto Participativo 2026 y 2027

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó la convocatoria para integrar los Órganos Dictaminadores de las 16 alcaldías, instancias encargadas de evaluar la viabilidad de los proyectos ciudadanos que participarán en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027.

De acuerdo con lo avalado en sesión, estos órganos tendrán la responsabilidad de analizar los proyectos desde los ámbitos jurídico, técnico, financiero, ambiental y comunitario, con el objetivo de determinar cuáles cumplen con los requisitos para ser sometidos a la consulta ciudadana.

La convocatoria está dirigida a personas especialistas con formación y experiencia en distintas áreas del conocimiento y contempla criterios de integración paritaria, así como la incorporación de enfoques de derechos humanos y atención a grupos de atención prioritaria.

El IECM informó que el registro de proyectos iniciará el 25 de enero de 2026, mientras que el proceso de dictaminación se desarrollará entre febrero y marzo del mismo año, con el propósito de contar de manera oportuna con los proyectos viables que serán puestos a consideración de la ciudadanía.

Durante la misma sesión, el Consejo General aprobó ajustes al Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2025 y al Catálogo de Unidades Territoriales 2025, a fin de incorporar a los pueblos y barrios originarios recientemente inscritos en el sistema de registro de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México.

Con estas modificaciones, el marco geográfico mantiene un total de 1,851 unidades territoriales, de las cuales 87 corresponden a pueblos y barrios originarios.

El Instituto precisó que estas comunidades definirán sus proyectos de Presupuesto Participativo conforme a sus propios sistemas normativos y procedimientos tradicionales, mientras que el resto de las unidades territoriales lo hará a través de la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027.

En otros acuerdos, el Consejo General aprobó los dictámenes de procedencia de 18 cambios de adscripción de personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, con el objetivo de cubrir vacantes en órganos desconcentrados y fortalecer su funcionamiento institucional.

Estas determinaciones cuentan con la validación del Instituto Nacional Electoral y buscan aprovechar la experiencia y capacidades del personal de cara a los trabajos previstos para 2026 y 2027, entre ellos la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria, la Consulta de Presupuesto Participativo y el inicio del Proceso Electoral Local Extraordinario del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Finalmente, el órgano electoral aprobó el número de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional que podrán someterse al primer certamen interno de ascenso 2026.

El proceso contempla siete plazas en direcciones distritales y se desarrollará bajo principios de mérito, paridad de género, inclusión y no discriminación.

En este mismo sentido, se autorizó remitir al INE el plan de trabajo y la invitación correspondientes para obtener la validación técnica, operativa y presupuestal necesaria para su implementación.