Balacera en Zona Rosa deja un muerto, sería uno de los ‘Chapitos’

Ataque armado en Zona Rosa Registraron balacera en un restaurante de comida oriental en Zona Rosa; un hombre perdió la vida y otra persona resultó lesionada.

En la noche del domingo 21 de diciembre de 2025, se registró una balacera en el restaurante “Luau” ubicado en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc, mejor conocida como Zona Rosa.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el ataque con arma de fuego llevado a cabo por dos sujetos en motocicleta, tuvo como resultado la muerte de un hombre y otro más lesionado.

Balacera en Zona Rosa: ¿Qué fue lo que ocurrió?

El violento acontecimiento ocurrió en el corazón de la llamada Zona Rosa, en un restaurante de comida oriental llamado “Luau” que se ubica en la calle Niza, entre Londres y Hamburgo, sitio al que arribaron dos sujetos en motocicleta y atacaron a tres comensales del establecimiento.

Un hombre resultó herido, una mujer tuvo que ser atendida por crisis nerviosa, mientras que otro de los comensales perdió la vida; presuntamente —de acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez—, recibió doce disparos directos del atacante.

Al lugar de los hechos, acudieron elementos de la SSC y la Policía de Investigación para desplegar un operativo de seguridad. Las autoridades mantienen la zona acordonada para el trabajo pericial correspondiente, por lo que el acceso principal al restaurante fue cerrado por completo.

¿Quién murió en la balacera de Zona Rosa este domingo 21 de diciembre?

Las autoridades informaron que la búsqueda de los agresores fue ampliada y se espera, en el transcurso de este día, un comunicado oficial con mayores detalles de lo ocurrido.

Hasta el momento, no se tiene información oficial sobre la identificación de las víctimas ni sus agresores, no obstante, el periodista Carlos Jiménez informó que existe la indagación de que el hombre que perdió la vida se trate de ‘El Panu’, miembro de la organización criminal Los Chapitos.

De acuerdo con los datos recabados, ‘El Panu’, de nombre Oscar Ruiz —según informó su pareja—, es un narcotraficante por el que Estados Unidos ofrecía cuatro millones de dólares.

‘Ruiz’ llegó desde Sinaloa a la Ciudad de México el día viernes 19 de diciembre y era socio de una cadena hotelera en Mazatlán. Tenía dos días en la ciudad cuando el ataque armado sucedió.