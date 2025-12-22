Biciescuela Mexiquense promueve movilidad sustentable en Chalco

Con el objetivo de fomentar la movilidad sustentable, la convivencia vial y el uso seguro de la bicicleta, la Biciescuela Mexiquense llegó al Centro Histórico de Chalco, donde niñas, niños, jóvenes y personas adultas participaron en clases gratuitas diseñadas para aprender a andar en bicicleta con mayor confianza y seguridad.

Durante la jornada, las y los asistentes tuvieron acceso a préstamo de bicicletas y cascos, lo que permitió que personas de todas las edades pudieran integrarse a las actividades, incluso aquellas que no contaban con equipo propio. Instructores capacitados guiaron a los participantes desde niveles básicos, como el equilibrio y el control, hasta técnicas para circular de forma responsable en espacios urbanos.

La actividad se desarrolló en un ambiente familiar y recreativo, donde niñas y niños fueron los principales protagonistas. Entre risas y ejercicios prácticos, aprendieron no solo a pedalear, sino también a respetar las normas de tránsito, reconocer señales viales y convivir de manera segura con peatones y automovilistas.

Autoridades municipales destacaron que este tipo de iniciativas contribuyen a crear una cultura vial más consciente, al tiempo que impulsan hábitos saludables y alternativas de transporte amigables con el medio ambiente. El uso de la bicicleta, señalaron, representa una opción accesible que ayuda a reducir la contaminación y el tráfico en zonas urbanas.

La llegada de la Biciescuela Mexiquense a Chalco fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Secretaría de Movilidad del Estado de México y la Coordinación de Movilidad del municipio, quienes han impulsado acciones para acercar programas educativos a las comunidades y fortalecer la movilidad no motorizada.

Vecinas y vecinos que participaron en la actividad reconocieron la importancia de contar con espacios seguros para aprender a usar la bicicleta, especialmente para la infancia. Algunos padres y madres señalaron que este tipo de clases les brinda tranquilidad, al saber que sus hijas e hijos adquieren conocimientos básicos para desplazarse con mayor seguridad.

El gobierno municipal reiteró su compromiso de seguir promoviendo actividades que fortalezcan la convivencia comunitaria, el cuidado del medio ambiente y el bienestar de las familias, al tiempo que agradeció el apoyo de las instancias estatales que hicieron posible la realización del evento.

Con este tipo de acciones, Chalco avanza en la construcción de un municipio más incluyente y sustentable, donde la movilidad alternativa se consolida como una herramienta para mejorar la calidad de vida de la población y recuperar los espacios públicos para el aprendizaje y la recreación.