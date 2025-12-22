Cabildo de Naucalpan aprueba estímulos fiscales para contribuyentes de 2026

El Cabildo del municipio de Naucalpan autorizó una serie de estímulos fiscales dirigidos a contribuyentes con el objetivo de incentivar el pago de impuestos y servicios durante el próximo ejercicio fiscal 2026. Estas medidas forman parte de la política financiera local para apoyar la economía familiar y promover el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias desde el inicio del año.

La sesión, celebrada recientemente, contó con la aprobación unánime de los integrantes del Cuerpo Edilicio, quienes respaldaron las propuestas del gobierno municipal para ofrecer bonificaciones a quienes paguen de forma anticipada algunos impuestos y servicios básicos.

Entre los principales beneficios aprobados destacan bonificaciones por pronto pago del impuesto predial. El acuerdo contempla descuentos escalonados que podrán aplicarse durante los primeros tres meses de 2026: 8%, 6% y 4% para quienes realicen el pago anual en una sola exhibición en enero, febrero y marzo, respectivamente. Además, para los contribuyentes cumplidos que hayan realizado sus pagos en tiempo los últimos ejercicios fiscales, se otorgará una bonificación adicional durante esos mismos meses.

El Cabildo también aprobó un estímulo fiscal dirigido a grupos vulnerables, que incluye a personas pensionadas o jubiladas, menores de edad en situación de orfandad, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos, madres o padres solteros sin ingresos fijos, y personas físicas con ingresos bajos. A este grupo se le aplicará una bonificación de hasta 34% sobre el impuesto predial, con el fin de aliviar la carga fiscal en sectores más necesitados de la población.

Además, el organismo municipal del agua OAPAS Naucalpan también recibió autorización para ofrecer estímulos fiscales en el pago anual anticipado del servicio de agua. Las bonificaciones por pronto pago serán del 8%, 6% y 4% en enero, febrero y marzo, respectivamente, cuando se realice el pago en una sola exhibición. Para quienes hayan cumplido con sus pagos en los últimos dos años dentro de los plazos establecidos, habrá bonificaciones adicionales de 4% en enero y 2% en febrero. También se aprobó un beneficio del 36% en derechos por servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado para personas en situación de vulnerabilidad.

Con estas medidas, el gobierno de Naucalpan busca facilitar el cumplimiento fiscal de las y los contribuyentes, reducir rezagos en el pago de impuestos y contribuir a una recaudación más eficiente desde los primeros meses del año. El paquete de estímulos forma parte del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2026, recientemente aprobado, que contempla un monto total de más de 6 mil 400 millones de pesos en recursos municipales.

Autoridades municipales destacaron que estas bonificaciones representan una oportunidad para que las familias, los negocios y las personas físicas cumplan con sus obligaciones fiscales de manera anticipada, con beneficios tangibles que se traducen en descuentos directos. Asimismo, señalaron que la difusión oportuna de estos estímulos será clave para que más contribuyentes se integren y aprovechen los descuentos aprobados por el Cabildo.

Con la puesta en marcha de estos estímulos fiscales, Naucalpan reafirma su compromiso de implementar políticas públicas que acompañen la economía de sus habitantes, promuevan la cultura de pago responsable y fortalezcan la recaudación municipal, contribuyendo así al desarrollo y bienestar de la comunidad local.