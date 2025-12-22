Canje de armas en la CDMX permitió retirar más de mil 300 armas de circulación durante 2025

Especial Especial (La Crónica de Hoy)

Durante 2025, la acción social “Sí al Desarme, Sí a la Paz” permitió el canje y destrucción de mil 378 armas de fuego, como parte de una estrategia de prevención orientada a reducir riesgos asociados a la violencia armada en los hogares y comunidades de la capital.

De acuerdo con la información del Gobierno local, del total de armas retiradas de circulación, 995 fueron armas cortas y 279 armas largas.

Además, se recolectaron 48 armas tipo pluma, 56 granadas, 69 mil 868 estopines o cápsulas detonantes y 92 mil 324 cartuchos. Estas acciones se realizaron mediante el canje voluntario y anónimo de armamento por dinero en efectivo, sin investigación sobre la procedencia de las armas.

Para la operación del programa durante el año se ejerció un presupuesto de 4 millones 966 mil 308 pesos, destinado tanto al canje como al fortalecimiento operativo de la estrategia. En términos de atención directa, la acción social benefició a 845 personas, de las cuales 289 fueron mujeres, equivalentes al 34 por ciento, y 556 hombres, que representaron el 66 por ciento.

Con el objetivo de ampliar la cobertura territorial, en 2025 operaron de manera simultánea tres módulos de canje, lo que permitió la instalación de 63 módulos en 61 parroquias ubicadas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. De forma paralela, se mantuvo en operación un módulo fijo en la Basílica de Guadalupe, en coordinación con el Gobierno de México. En este espacio se recuperaron 319 armas cortas, 70 armas largas, 43 armas tipo pluma, 15 granadas, así como 22 mil 334 cartuchos y 301 cargadores.

La estrategia también se articuló con el programa Gobierno Casa por Casa, mediante la instalación de módulos de canje en colonias donde se realizaron visitas domiciliarias, con el propósito de acercar el programa a la población y fomentar la participación ciudadana en un entorno de confianza.

Como parte de las acciones de difusión y concientización, la Brigada por la Paz realizó recorridos diarios en colonias, barrios, pueblos y unidades habitacionales de toda la ciudad para informar sobre los riesgos del almacenamiento de armas en los hogares y promover el canje voluntario.

Durante 2025 se distribuyeron más de 1.4 millones de volantes informativos y se realizaron acciones complementarias como perifoneo, colocación de carteles, semáforos informativos y difusión en redes sociales oficiales de la SECGOB.

El programa contó con la participación coordinada de diversas instituciones. La Secretaría de Seguridad Ciudadana revisó el armamento para determinar el monto de canje conforme al tabulador vigente; la Secretaría de la Defensa Nacional se encargó de la destrucción de las armas; la Secretaría de Gobierno coordinó la operación general y la entrega de recursos; y la Iglesia Católica facilitó los atrios de las parroquias para la instalación de los módulos. Asimismo, participaron el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, los PILARES y la Comisión de Derechos Humanos capitalina, con servicios de orientación jurídica, atención psicológica y actividades comunitarias.

En el ámbito de la prevención dirigida a la niñez, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México participó en ocho eventos durante 2025 para el canje de juguetes bélicos por juguetes didácticos o libros. De manera complementaria, en los módulos de canje se intercambiaron alrededor de 400 juguetes bélicos por libros donados por la editorial Panini.

Desde el inicio de la acción social en enero de 2019 y hasta el cierre de 2025, el programa ha permitido retirar de los hogares de la capital un total de 10 mil 72 armas, de las cuales 7 mil 98 fueron armas cortas, 2 mil 37 armas largas, 936 granadas y una pieza de artillería. En el mismo periodo se canjearon 158 mil 807 estopines o cápsulas detonantes, seis cartuchos de dinamita y un millón 274 mil 455 cartuchos.

En estos casi siete años de operación se han ejercido 35 millones 591 mil 499 pesos y se ha beneficiado a 8 mil 153 personas, de las cuales 2 mil 938 fueron mujeres, equivalentes al 36 por ciento, y 5 mil 215 hombres, el 64 por ciento. Además, se han instalado 371 módulos de canje en 147 parroquias de las 16 alcaldías y la Brigada por la Paz ha distribuido más de 10.1 millones de volantes informativos en la ciudad.

Durante el mismo periodo, el DIF capitalino ha canjeado más de 33 mil juguetes bélicos por juguetes didácticos o libros, como parte de una estrategia preventiva enfocada en niñas, niños y adolescentes.

La acción social “Sí al Desarme, S