Fiestas decembrinas dejarán derrama de más de 110 mdp en la CDMX

Vendedora de piñatas en el Mercado de Jamaica FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO (Galo Cañas Rodríguez)

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México prevé que las fiestas decembrinas generen una derrama económica de 114 mil 889 millones de pesos, cifra que representa un crecimiento del 3.56 por ciento respecto al año anterior.

“Las fiestas decembrinas son un motor de confianza y recuperación para la economía nacional, con más de 114 mil millones de pesos que representan sustento y estabilidad para miles de familias y negocios” consideró Vicente Gutiérrez Camposeco, titular del organismo empresarial.

Gutiérrez Camposeco aseguró que este dinamismo económico será impulsado por el consumo de bienes y servicios, el turismo nacional y la afluencia de visitantes extranjeros en distintos destinos de la Ciudad de México.

Durante esta temporada navideña 2025, habrá un repunte en ventas en el comercio minorista, en restaurantes y en el sector hotelero, con un aumento en ocupaciones.

¿Cuánto gastarán los capitalinos en la cena navideña y regalos?

Se estima que las familias mexicanas destinarán en promedio 6 mil 200 pesos para la celebración de la cena de navidad.

En los regalos navideños, que son parte de la tradición en esta temporada, se calcula un gasto promedio por persona entre 520 y mil 550 pesos; por familia un gasto promedio de 4 mil 140 pesos.

La Canaco CDMX considera que esta época se perfila como un período de bonanza económica, gracias a las compras de regalos, entre ellos: electrónicos, electrodomésticos, ropa, calzado, juguetes, videojuegos, alimentos, bebidas, vinos y licores, además de viajes y actividades recreativas.

La Canaco Ciudad de México hace un llamado a las y los habitantes de la capital a realizar sus compras en establecimientos formales con el fin de garantizar la calidad en productos y servicios, y de fortalecer la economía local.