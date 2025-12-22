Visitar los Pueblos Mágico del Edomex, para un cierre de año de fantasía

Vista en globo de las zonas arqueologicas

Está Navidad y Año Nuevo es la época ideal para visitar lo maravilloso que es el Estado de México y lo que sus increíbles 12 Pueblos mágicos tienen para ofrecer una memorable experiencia para visitantes nacionales y extranjeros.

Destinos que reúnen historia e invitan a difrutar de la naturaleza, gastronomía y la creatividad de sus comunidades artesanales son alguno de los atractivos que ofrece todos los pueblos mágicos mexiquenses y que mantienen sus puertas abiertas para las y los visitantes durante las fiestas navideñas y para recibir al nuevo año.

Aculco, uno de los atractivos, invita a conocer más sobre el proceso tradicional del queso, a recorrer sus calles empedradas o capturar momentos en sus cascadas.

Otro sitio imperdible es El Oro, un lugar ideal para las personas apasionadas por la minería, ya que es un municipio que se caracteriza por su identidad minera y además alberga el Museo Estatal de Minería.

Uno de los lugares especiales para quienes buscan un destino con temática religiosa es Jilotepec, un sitio que ofrece una hermosa experiencia al visitar el santuario de la Virgen de la Piedrita.

Para quienes están más interesados en el turismo de aventuras están los Pueblos Mágicos de Tehotihuacán San Martín de las Pirámides, un lugar que entre sus atractivos ofrece vuelos en globos, desde donde se podrán apreciar vistas espectaculares de la zonas arqueológicas y no puede quedar fuera Tepotzotlán, los Arcos del Sitio y la Presa “La Concepción”, donde se podrán disfrutar de actividades de aventura además de disfrutar de la tradicional ruta del pulque.

Estas solo son algunas de las actividades que el Estado de México tiene para ofrecer y que mantiene sus puertas abiertas para todas las familias mexicanas y visitantes extranjeros, a quienes se les recuerda que no deben dejar de lado estas y muchas experiencias más en su visita a cada uno de sus pueblos mágicos.