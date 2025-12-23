Diputados de Tlalpan impulsan economía de Mujeres con programa “produciendo con huevos”

Diputados entregan gallinas ponedoras a mujeres de Tlalpan

Con el objetivo de apoyar la economía de las jefas de familia de Tlalpan, los diputados locales Alberto Vanegas y Pedro Haces Lago (morenistas) impulsaron este año el programa “Mujeres Tlalpenses produciendo con huevos”, que está enfocado en madres solteras y adultas mayores con el fin de fortalecer la economía familiar y la seguridad alimentaria.

A las beneficiarias se les entregan gallinas ponedoras para que puedan convertirse en productoras avícolas y así puedan comercializar el producto o consumirlo; de septiembre a la fecha, los legisladores han entregado más de 80 mil gallinas, beneficiando a más de 800 familias tlalpenses.

El diputado Alberto Vanegas destacó la importancia de proyectos comunitarios como la comercialización de huevo de gallinas ponedoras, los cuales permiten que los pequeños productores transiten de una economía de subsistencia a una red de comercio justo y solidario.

Mencionó que se impulsó este programa de emprendimiento social para ayudar a las comunidades, ofreciendo a las familias la posibilidad de producir hasta 4 kilos y medio de huevo a la semana.

“Una vez que las gallinas ya empiezan a producir, pueden consumir la mitad para su hogar, para su familia y pueden vender los otros dos kilos a la vecina, a la prima, a la conocida”, dijo.

Indicó que la verdadera transformación de la comunidad debe nacer desde la base productiva, “por ello, fortalecer la economía social no es solo una estrategia financiera, es un acto de justicia para nuestras familias”.

Durante un encuentro con 800 mujeres de Tlalpan, afirmó que este modelo no sólo garantiza la seguridad alimentaria en la región, sino que empodera a los ciudadanos al convertirlos en dueños de su propio trabajo, demostrando que la organización colectiva es la herramienta más eficaz para detonar el desarrollo económico local y reducir las brechas de desigualdad.

“Son 800 hogares que nunca van a tener escasez de huevo. Este programa nace del deseo de que las familias tengan un plato asegurado en la mesa y, si así lo deciden, que las mujeres puedan emprender y generar ingresos con este apoyo”, señaló Haces Lago.

Actualmente, el programa se encuentra en su tercera generación, cada granja inicia con 14 gallinas ponedoras y, en cada nueva generación, se entregan 3 gallinas adicionales a cada beneficiaria.

De esta forma, las mujeres de la primera generación hoy cuentan con 20 gallinas, consolidando un modelo de crecimiento progresivo y sostenible.