IECM devuelve al INE más de 30 mil cuadernillos usados en la Consulta de Presupuesto Participativo 2025

IECM devuelve al INE cuadernillos de la Lista Nominal utilizados en la Consulta de Presupuesto Participativo 2025

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) devolvió al Instituto Nacional Electoral (INE) los cuadernillos de la Lista Nominal del Electorado que fueron utilizados durante la Consulta de Presupuesto Participativo 2025, tanto en las Mesas Receptoras de Opinión como en la modalidad de Jornada de Opinión Anticipada.

La entrega se realizó en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva del INE en la Ciudad de México. Personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística del IECM entregó un total de 173 cajas que contenían 30 mil 381 cuadernillos correspondientes a la Lista Nominal del Electorado Definitiva con Fotografía.

Además, se devolvieron 58 cuadernillos de la Lista Nominal del Electorado para el Voto Anticipado Definitiva, utilizada por la ciudadanía en estado de postración y por sus personas cuidadoras primarias, así como 16 cuadernillos de la Lista Nominal del Electorado en Prisión Preventiva.

Durante la consulta de este año, las personas en condición de postración, sus cuidadoras primarias y la ciudadanía en prisión preventiva sin sentencia firme pudieron emitir su opinión de manera anticipada, eligiendo entre los proyectos propuestos en sus comunidades para el ejercicio del Presupuesto Participativo.

Una vez concluida la revisión de la documentación entregada, se llevó a cabo la compulsa correspondiente y se firmó el acta circunstanciada que formalizó el cierre del proceso de entrega-recepción entre ambos institutos.

Con esta acción, el IECM dijo haber dado cumplimiento a los procedimientos establecidos por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, conforme al Anexo Técnico Número 8 del Convenio General de Apoyo y Colaboración en materia registral para los procesos de democracia directa y participativa en la Ciudad de México. De acuerdo con lo previsto en dicho convenio, el INE procederá a la destrucción de la documentación, con el objetivo de garantizar la protección de los datos personales de la ciudadanía.