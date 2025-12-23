“Presupuesto 2026 de CDMX atiende prioridades de Morena y no las de la capital”

Foto: Cuartoscuro Foto: Cuartoscuro (La Crónica de Hoy)

La diputada local panista Liz Salgado, señaló que el presupuesto aprobado en la Ciudad de México para el 2026 responde a las prioridades políticas de Morena y no a las necesidades de la capital.

No es la primera vez que la oposición critica el presupuesto aprobado, en esta ocasión, Salgado comentó que existen varios ejemplos muy claros de esta situación.

Mencionó que uno de ellos es el aumento que recibirá el Metro, “Morena presume el aumento de 2 mil millones de pesos, pero no dicen que el artículo Octavo Transitorio obliga al metro a pagar con su presupuesto los compromisos derivados del proyecto de modernización de la Línea 1″.

La diputada detalló que dicho proyecto representa un monto de 17 mil millones de pesos, a 19 años, por lo que el costo financiero anual prácticamente se va a comer el incremento que le dieron.

“Pero además, el metro necesita un presupuesto de al menos 30 mil millones de pesos durante 10 años, para lograr revertir el deterioro que acumula”, comentó.

Aumento de más de mil mdp a secretaría con peores resultados

Otro de los ejemplos que dio es el incremento de presupuesto a la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana, que en 2026 recibirá mil 300 millones de pesos adicionales a lo que tuvo este año, para sumar un total de 2 mil 500 mdp, cuando este año fue la secretaría que peores resultados dio.

La también presidenta de la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Congreso local comentó que esos mil 300 millones de pesos adicionales se pudieron haber destinado a tareas más urgentes.

Señaló que pudieron ser 50 millones de pesos para que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil creara el Centro de Monitoreo de Riesgos, que no sólo fue prometido por la Jefa de Gobierno, sino que es una pieza fundamental en el sistema de prevención de riesgos de la Ciudad.

“A eso pudieron haberse sumado 100 millones de pesos para el Heroico Cuerpo de Bomberos, que no tuvo incremento; y mil millones de pesos para salud, en concreto para salud para las mujeres, que sólo trae 120 millones de pesos, para salud mental que, de igual forma, sólo trae 120 millones de pesos y para servicios primarios de salud, porque los hospitales no tienen material ni medicinas”.

Liz Salgado dio un tercer ejemplo, que es el presupuesto para las utopías, explicó que el año pasado se destinaron mil 700 millones de pesos para 16 proyectos, pero en noviembre, el secretario de Obras y Servicios informó que sólo estaban en obras 12, con un avance del 60% y semanas después iniciaron una más.

Destacó que lamentablemente no se terminará ninguna este año y dicho proyecto va a dejar sin ejercer no menos del 30% del presupuesto que tuvo en 2025; pese a ello, para el siguiente año están asignando 2 mil 500 millones de pesos para 13 proyectos.

“¿Cuál es la lógica de esa asignación?. Más aún cuando urgen recursos para drenaje y otras obras de infraestructura. De este proyecto bien se pueden trasladar mil 500 millones de pesos al drenaje de alcaldías", lamentó.

Reducen presupuesto a seguridad

Aseguró que los ejemplos pueden seguir como en el caso del programa presupuestario de Prevención del Delito y Seguridad Ciudadana se reduce a menos de la mitad, pues pasa de 49 mil 194 millones de pesos a 21 mil 074 millones de pesos.

“¿Tan bien vamos en seguridad?“, cuestionó.

Aseguró que el próximo año el prupo parlamentario del PAN estará muy pendiente de la evolución y los resultados de finanzas públicas de la ciudad.