Protección Civil atiende volcadura de pipa de gas en la autopista Peñón-Texcoco

Elementos de la Dirección de Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos, Bomberos y Atención Médica Prehospitalaria de Texcoco atendieron la volcadura de una pipa de gas registrada la mañana de este martes en la autopista Peñón-Texcoco, hecho que dejó como saldo tres personas lesionadas, sin que se reportaran fugas ni riesgos mayores para la población.

De acuerdo con el comunicado oficial TEX:222, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 10 de dicha vialidad, una de las más transitadas de la región. Al recibir el reporte, los cuerpos de emergencia se trasladaron de inmediato al lugar para brindar atención médica y realizar labores de prevención ante el riesgo que representa el transporte de gas.

La unidad involucrada fue una pipa de la empresa Satélite Gas, marca International, color blanco, con placas LF-53893 del Estado de México, con una capacidad de 10 mil litros, la cual se encontraba aproximadamente al 84 por ciento de su capacidad al momento del accidente. De acuerdo con el informe, el operador identificado como Alejandro Islas perdió el control del vehículo, lo que provocó la volcadura.

Paramédicos de Atención Médica Prehospitalaria atendieron en el sitio a tres tripulantes de la unidad, quienes resultaron policontundidos a consecuencia del impacto. Tras ser valorados, se determinó que las lesiones no ponían en riesgo su vida, por lo que recibieron atención médica inmediata conforme a los protocolos establecidos.

Por su parte, el personal de Bomberos de Texcoco llevó a cabo labores preventivas para revisar el estado de la pipa, con el objetivo de descartar fugas de gas o cualquier riesgo de explosión que pudiera representar un peligro para automovilistas y habitantes de la zona. Tras la inspección, se confirmó que no existían escapes ni condiciones que comprometieran la seguridad.

Las autoridades señalaron que estas acciones permitieron controlar la situación de manera oportuna, evitando un incidente mayor. Asimismo, se realizaron maniobras para asegurar la unidad y permitir el retiro del vehículo sin generar mayores afectaciones a la circulación.

Durante la atención del accidente, la vialidad presentó afectaciones parciales al tránsito, mientras se desarrollaban los trabajos de auxilio y prevención. Elementos de seguridad y personal de emergencia colaboraron para agilizar la circulación y garantizar la seguridad de quienes transitaban por la autopista.

La Dirección de Protección Civil reiteró el llamado a los conductores, especialmente a quienes transportan materiales peligrosos, a extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y verificar las condiciones mecánicas de las unidades antes de circular por carreteras y autopistas.

Finalmente, las autoridades destacaron la coordinación entre los distintos cuerpos de emergencia, lo que permitió atender de manera rápida y eficaz la volcadura, priorizando la seguridad de las personas y la prevención de riesgos en una vía de alta afluencia vehicular.