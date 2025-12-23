Realizan labores nocturnas de bacheo en la carretera México-Cuautla en Ixtapaluca

Con el objetivo de mejorar las condiciones de tránsito y reforzar la seguridad vial, el Ayuntamiento realizó labores de bacheo sobre la carretera México-Cuautla, a la altura del mercado de muebles, una de las vialidades más importantes para la movilidad de la comunidad. Los trabajos se llevaron a cabo en horario nocturno, con el fin de reducir afectaciones a los automovilistas y al flujo vehicular diario.

De acuerdo con información oficial, esta vialidad es considerada estratégica debido a la alta circulación de transporte público, vehículos particulares y unidades de carga que transitan diariamente por la zona. Por ello, las cuadrillas de mantenimiento intervinieron de manera puntual para reparar tramos dañados, causados principalmente por el desgaste natural del asfalto y las lluvias recientes.

Las labores nocturnas permitieron que los trabajos se realizaran de forma más ágil y segura, evitando congestionamientos y minimizando riesgos tanto para los trabajadores como para los conductores. Durante la jornada se efectuó el relleno y nivelación de baches, así como la compactación del material para garantizar una mayor durabilidad de la superficie.

Autoridades municipales señalaron que estas acciones forman parte de un programa permanente de rescate y mantenimiento de vialidades, el cual se ha venido aplicando en distintos puntos del municipio. Entre las calles y avenidas intervenidas se encuentran vías principales que registran alto tránsito y que requieren atención constante para evitar accidentes y daños a los vehículos.

El Ayuntamiento destacó que el mantenimiento de las carreteras y avenidas no solo mejora la movilidad, sino que también contribuye a la seguridad de peatones y automovilistas, al reducir riesgos provocados por baches, encharcamientos y superficies irregulares. Además, estas acciones ayudan a prolongar la vida útil de las vialidades.

Vecinos y comerciantes de la zona reconocieron la importancia de que los trabajos se realicen fuera de los horarios de mayor circulación, ya que permite que las actividades económicas continúen sin mayores interrupciones y que los traslados diarios se realicen con mayor fluidez.

Las autoridades reiteraron que los trabajos de bacheo continuarán en diferentes puntos del municipio, priorizando aquellas vialidades que presentan mayores daños o que son utilizadas como rutas principales de conexión. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía a reportar calles en mal estado para su pronta atención.

Finalmente, el Ayuntamiento aseguró que seguirá trabajando de manera constante para garantizar calles más seguras y dignas, como parte del compromiso de mantener una infraestructura vial adecuada y funcional para beneficio de todas y todos.