Rescató SSC a más de 600 animales maltratados en 2025

Perros del Centro de Transferencia Canina

Personal de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) rescató mil 637 especies de animales, tanto domésticos como de fauna silvestre, resultado de 163 diligencias y 75 acompañamientos en todo el 2025.

Asimismo, en este lapso se brindaron 705 atenciones por maltrato, de las cuales 275 fue a perros, 198 a felinos y 232 a aves de granja. También los brigadistas atendieron a 891 animales lesionados, 239 caninos, 245 gatitos y 407 de especies silvestres.

Uno de los casos relevantes se registró en el mes de agosto cuando los efectivos de la BVA, en coordinación con el personal de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), rescató a 65 gatitos, 43 machos y 33 hembras, de entre dos meses y ocho años de edad, que se encontraban hacinados y en muy malas condiciones de salud, en un domicilio localizado en la colonia Olivar del Conde Primera Sección, en la alcaldía Álvaro Obregón.

También, en el mes de mayo, en una casa localizada en la colonia Lomas de Axiomatla, en la misma demarcación, los Brigadistas rescataron 156 ejemplares avícolas entre gallos, gallinas y polluelos que se encontraban en condición de abandono.

Mientras que en el mes de junio los uniformados brindaron atención y llevaron alimento a 80 animales de compañía que resultaron afectados por las lluvias en la colonia Ejército de Oriente, de la alcaldía Iztapalapa, donde los brigadistas de la BVA realizaron recorridos por las calles para distribuir comida y agua fresca para los animalitos.

En dichas labores, los oficiales rescataron a nueve felinos; seis crías y tres juveniles, así como cinco caninos, tres adultos y dos cachorros; dos de estos últimos fueron dados en adopción en el mismo lugar.

Asimismo, durante este año, el personal especializado de la BVA rescató además de las especies domésticas, a serpientes, reptiles, ardillas, tlacuaches, cacomixtles, águilas, hasta un ciervo y un gato salvaje.

Resalta que en el año que culmina, este cuerpo especial de la dependencia concretó 391 adopciones, 191 de perritos, 69 de felinos y 131 de granja, rescatados en diversas intervenciones en las 16 alcaldías de la capital del país, los cuales, ahora tienen la oportunidad de ser parte de un hogar con una nueva calidad de vida mediante su adopción.

Como parte de esta loable labor para encontrar una nueva familia a los animalitos de compañía y así tengan una nueva oportunidad de vida aparejada de amor y merecidos cuidados con dueños responsables, en el mes de abril se llevó a cabo el primer “Adoptatón” en las instalaciones de la BVA, una pasarela y exhibición de perritos y michis candidatos a ser adoptados, provenientes de la misma BVA como de las demás instancias de Gobierno encargadas del bienestar animal.

De esta manera, a lo largo del 2025 La Dirección de la Brigada de Vigilancia Animal realizó cinco eventos más de “Adoptatón”, en la Glorieta de Insurgentes, la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, la Alameda Sur, y el Parque Nacional Fuentes Brotantes, pasarelas en las que se logró colocar 26 animalitos que encontraron un hogar para siempre.