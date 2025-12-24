Capacitan a más de mil policías del Metro en inclusión y atención a personas con discapacidad

Durante 2025, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro llevó a cabo el curso “Toma de Conciencia e Inclusión”, dirigido al personal policial que realiza labores de seguridad y vigilancia en la red, como parte de las acciones de capacitación continua para mejorar la atención a las y los usuarios. La formación concluyó esta semana.

De acuerdo con la información oficial, un total de mil 275 efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) participaron en el curso. Se trata de elementos que están adscritos al resguardo de estaciones del Metro y que, en su labor cotidiana, fungen como primeros respondientes ante incidentes que involucran al público usuario del sistema de transporte.

La capacitación inició a finales de julio y se enfocó en generar conciencia sobre los distintos tipos de discapacidad, así como en promover el trato digno, el apoyo adecuado y el respeto a los derechos de todas las personas.

Se abordó el derecho a la movilidad de las personas que utilizan perros de asistencia dentro de la red del Metro, con el objetivo de fortalecer prácticas incluyentes en el servicio público de transporte.

El curso se impartió en la sede del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México (Indiscapacidad) y contó con la colaboración de fundaciones y asociaciones especializadas en la certificación de perros de asistencia.

Estas organizaciones participaron en las jornadas de capacitación para contribuir a la sensibilización del personal de seguridad, fomentar la empatía y reforzar el compromiso institucional con la inclusión de las personas con discapacidad.

Indiscapacidad tiene como función principal brindar apoyo a las personas con discapacidad en la capital del país, con la finalidad de mejorar su calidad de vida en las actividades diarias. En este contexto, mantiene un trabajo coordinado con el STC Metro para que los traslados dentro de la red se realicen en condiciones más accesibles y adecuadas para este sector de la población.

Las autoridades del Metro informaron que el programa de capacitación tendrá continuidad en los próximos años. Para 2026, se proyecta ampliar el alcance del curso hasta cubrir a los 5 mil 800 efectivos policiales que integran el estado de fuerza del STC, con la finalidad de estandarizar los criterios de atención incluyente en toda la red.