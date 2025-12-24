Capturan a 2 ladrones de relojes de alta gama en Polanco

Detenidos Ángel "N" y Gilbert Alexis "N". (SSC)

Policías capitalinos detuvieron a Ángel Colmenares González y a Gilbert Alexis Carrero Ortiz, ambos venezolanos, integrantes de una célula delictiva dedicada al robo de relojes de alta gama que opera en la zona de Polanco, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

A estos sujetos se les vincula con el robo de un reloj a un ciudadano canadiense en octubre, y el intento de robo a un comensal el 19 de diciembre

A través del análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona y de establecimientos comerciales, identificaron a estos sujetos que observaban a las víctimas y realizaban vigilancias a distancia, y detectaron que utilizaban un vehículo tipo sedán, color verde olivo para trasladarse.

Adicionalmente, la zona de movilidad de los criminales eran las colonias Polanco, Granada y Escandón.

Durante uno de los patrullajes, los policías observaron el automóvil sujeto de investigación estacionado en el Viaducto Poniente a la altura de la calle General Salvador Alvarado. Ahí los tripulantes descendieron y con una pistola amagaron a un ciudadano que transitaba por el luga

Una vez asegurados, a los dos sujetos se les realizó una revisión y les hallaron un arma de fuego corta con tres cartuchos útiles, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares, además del vehículo color verde olivo con placas de circulación del estado de Durango.