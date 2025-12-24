IECM realiza mesas de diálogo para atender la violencia política contra mujeres de pueblos originarios

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) realizó la Segunda Mesa de Diálogo Intercultural, con la participación de mujeres representantes de pueblos originarios, colonias, consejos de los pueblos e integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria, con el objetivo de analizar y proponer acciones para prevenir y erradicar la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG).

El encuentro se realizó en el Teatro Venustiano Carranza y forma parte de una serie de ejercicios de diálogo impulsados por el organismo electoral para conocer las experiencias y contextos específicos que enfrentan las mujeres de pueblos y barrios originarios en el ejercicio de sus derechos político-electorales.

La consejera electoral Maira Melisa Guerra Pulido señaló que la violencia política suele asociarse únicamente con mujeres que ocupan cargos públicos, cuando en realidad, dijo, se manifiesta también en la vida cotidiana. Explicó que estos espacios buscan visibilizar las experiencias de las mujeres originarias, cuyas realidades no siempre han sido consideradas en la legislación, con el fin de identificar mecanismos que permitan su inclusión efectiva en las estrategias de atención y prevención de este tipo de violencia.

Como parte de la jornada, personal del IECM presentó una explicación general sobre la perspectiva de género, su importancia en el ámbito electoral, la igualdad sustantiva, las principales características y manifestaciones de la VPMRG, así como las atribuciones del Instituto y de otras instancias en la atención de estos casos.

Posteriormente, se abrió un espacio de diálogo en el que las asistentes compartieron experiencias vinculadas a su participación comunitaria y al desempeño de sus funciones.

Algunas participantes relataron haber enfrentado situaciones de discriminación, acoso, burlas, amenazas, expresiones denigrantes y procesos de revictimización, particularmente por su pertenencia a pueblos originarios.

Las Mesas de Diálogo Intercultural están dirigidas a personas de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la ciudad, con énfasis en la participación de mujeres, incluidas autoridades tradicionales, mujeres en funciones públicas, lideresas comunitarias, activistas y defensoras de derechos político-electorales.

Durante el encuentro también se plantearon propuestas orientadas a fortalecer la prevención, atención y sanción de la violencia política desde los propios contextos comunitarios, así como la necesidad de mantener espacios permanentes de escucha y construcción colectiva.

El instituto informó que estas actividades se realizan en cumplimiento de la sentencia SCM-JDC-89/2025 de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordena al IECM reforzar la atención a mujeres de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, a fin de conocer sus contextos y las distintas formas de violencia que enfrentan.

Además, adelantó que dará seguimiento a las inquietudes expresadas y que los resultados de estos ejercicios serán considerados en el diseño de estrategias institucionales para garantizar el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de este sector de la población.