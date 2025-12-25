Autoridades descartan maltrato animal tras denuncia ciudadana en Tlalnepantla

Tras un reporte ciudadano difundido a través de redes sociales sobre un presunto caso de maltrato animal, personal de la Dirección de Sustentabilidad Ambiental de Tlalnepantla acudió al domicilio señalado para verificar las condiciones en las que se encontraba un canino.

De acuerdo con la información oficial, la visita se realizó con el objetivo de constatar el estado de salud y el trato que recibe el animal, luego de que en plataformas digitales se compartieran imágenes y comentarios que alertaban sobre una posible situación de riesgo para el perro.

Durante la inspección, las autoridades confirmaron que el canino cuenta con su cuadro completo de vacunación y se encuentra clínicamente sano, sin signos visibles de maltrato, desnutrición o lesiones que comprometieran su bienestar. Asimismo, se informó que el animal recibe atención básica y permanece en condiciones adecuadas dentro del domicilio.

La Dirección de Sustentabilidad Ambiental detalló que el resguardo del canino es correcto y que el uso de sujeción únicamente se realiza cuando el animal sale a la vía pública. Según lo explicado por las responsables del perro, esta medida se implementa debido a que el canino tiende a escaparse, lo que podría poner en riesgo su integridad y la de otras personas.

Durante el diálogo con las ciudadanas, el personal municipal emitió recomendaciones relacionadas con el bienestar animal, enfatizando la importancia de evitar prácticas que puedan interpretarse como maltrato, así como de garantizar espacios adecuados, ejercicio regular y atención veterinaria preventiva.

Como resultado de la intervención, las ciudadanas se comprometieron de manera voluntaria a no volver a atar al canino, así como a llevarlo a esterilizar, acción que contribuirá a su salud y al control responsable de la población animal. Las autoridades señalaron que este tipo de compromisos forman parte de una cultura de tenencia responsable que se busca fortalecer en el municipio.

La dependencia municipal recordó que los reportes ciudadanos son una herramienta importante para detectar posibles casos de maltrato animal; sin embargo, subrayó que cada denuncia debe ser verificada mediante inspecciones profesionales, a fin de evitar señalamientos injustificados y garantizar procesos objetivos.

Asimismo, se hizo un llamado a la población para que, ante cualquier sospecha de maltrato animal, se utilicen los canales oficiales y se proporcione información precisa que permita a las autoridades actuar de manera oportuna y conforme a la ley.

Finalmente, la Dirección de Sustentabilidad Ambiental reiteró su compromiso con la protección y el bienestar de los animales, destacando que continuará atendiendo reportes ciudadanos y promoviendo acciones de concientización sobre el cuidado responsable de mascotas en Tlalnepantla.