Capturan al “Tuxpan”, ladrón de tiendas de autoservicio en Iztapalapa

Detenido Sergio Silva Leon, alias "Tuxpan". (SSC)

La policía capitalina detuvo a Sergio Silva León, alias “El Tuxpan”, se encuentra relacionado con al menos cinco robos a la misma cadena de tiendas “OXXO”, cometidos en la alcaldía Iztapalapa.

A este sujeto se le daba seguimiento en diferentes colonias, asimismo con las visitas diarias a los establecimientos.

El último de sus ataques ocurrió cuando amagó con una pistola a la encargada de una tienda de conveniencia en la alcaldía Iztapalapa. “El Tuxpan” es responsable de dos asaltos a dos negocios, ocurridos el 21 de diciembre en las colonias Leyes de Reforma y Central de Abasto, en la misma demarcación.

Cuando asaltó una tienda ubicada en el cruce del Eje 6 avenida De las Torres y la calle 20 de Noviembre, los policías acudieron de inmediato al lugar.

En el sitio, “El Tuxpan” agredía verbalmente y amagaba con una pistola a la cajera, fue entonces que le ordenaron que se detuviera.

Cuando lo detuvieron le aseguraron una réplica de arma de fuego, cuatro cajas de cigarros, dos teléfonos celulares con dos accesorios, un dispositivo para pago de peajes y dinero en efectivo.

Este sujeto cuenta con cinco ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, tres ocasiones en el año 2020 y una en el año 2022 por robo y en el año 2025 por delitos contra la salud.

También, en los años 2018 y 2021 tiene dos presentaciones ante el agente del Ministerio Público por robo a negocio y en el año 2019 por daño a la propiedad ajena por tránsito de vehículo, además de una ocasión por lesiones dolosas violencia.