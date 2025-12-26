Estado de México desazolvó 713 kilómetros de redes de drenaje durante 2025

Durante 2025, el Gobierno del Estado de México llevó a cabo trabajos de desazolve en 713 kilómetros de redes de drenaje, cauces y barrancas en distintos puntos de la entidad.

De acuerdo con información oficial, la extensión atendida equivale a la distancia entre Naucalpan y Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Las labores fueron realizadas a través de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y tuvieron como objetivo favorecer el flujo adecuado del agua, reducir el riesgo de colapsos en la infraestructura hidráulica y mitigar afectaciones por inundaciones, especialmente durante la temporada de lluvias y en zonas consideradas de alta vulnerabilidad.

Como resultado de estos trabajos, se extrajeron 265 metros cúbicos de azolve acumulado en redes de drenaje y cuerpos de agua.

Además, el Grupo Tláloc retiró un total de 3 mil 479 toneladas de basura que se encontraban en vialidades, drenes, cauces y sistemas de alcantarillado, materiales que representan un factor de obstrucción y que pueden provocar encharcamientos o inundaciones en zonas urbanas.

Las autoridades estatales señalaron que estas acciones preventivas contribuyen a mejorar la capacidad de captación y conducción del agua pluvial y residual, lo que permite un mejor funcionamiento del sistema hidráulico en su conjunto. La acumulación de residuos sólidos en el drenaje es una de las principales causas de fallas durante lluvias intensas, por lo que su retiro forma parte de las estrategias de prevención.

De manera complementaria, durante el mismo periodo se realizó el desazolve de 3 mil 137 fosas sépticas y 169 cárcamos en distintos municipios del estado. Estos trabajos son considerados fundamentales para asegurar la operación eficiente de los sistemas de drenaje sanitario y pluvial, así como para evitar desbordamientos que puedan afectar a viviendas, vialidades y espacios públicos.

En total, las acciones de limpieza y desazolve se llevaron a cabo en 758 colonias distribuidas en 109 municipios del Estado de México. Las autoridades indicaron que estas intervenciones buscan mantener condiciones de higiene, reducir riesgos a la población y proteger los hogares ante fenómenos hidrometeorológicos.

La CAEM informó que los trabajos de mantenimiento a la infraestructura hidráulica continuarán como parte de las labores preventivas que se desarrollan de manera permanente en la entidad.