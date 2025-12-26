IECM prepara 3ra edición de la Ruta Chilanga 2025 con alianzas consulares y migrantes

Foto: IECM

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) inició los trabajos preparatorios de la tercera edición de la Ruta Chilanga 2025 a través de reuniones virtuales con representaciones consulares, instancias legislativas y alianzas migrantes, a fin de fortalecer la difusión de derechos político-electorales y consolidar el vínculo con la diáspora capitalina.

Según el organismo, los encuentros fueron coordinados por la Secretaría Ejecutiva y la Dirección de Vinculación con Organismos Externos del IECM y tuvieron como propósito sumar propuestas en materia de participación ciudadana, voto desde el extranjero y acciones afirmativas dirigidas a personas migrantes originarias de la Ciudad de México que residen fuera del país.

En estas mesas de trabajo participó el secretario Ejecutivo del IECM, Bernardo Núñez Yedra, junto con representantes de consulados de Estados Unidos, del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, del Instituto Nacional de Migración, del Instituto Nacional Electoral y del Programa Héroes Paisanos, así como integrantes de organizaciones migrantes y legisladoras y legisladores vinculados con la agenda migrante.

Durante el diálogo se abordaron temas relacionados con la credencialización para votar en el exterior, la doble ciudadanía y los trámites consulares, así como el fortalecimiento de la Red Voto Chilango y la difusión de la Ruta Chilanga.

También se analizaron estrategias para impulsar la participación de personas jóvenes y promover el Presupuesto Participativo entre comunidades migrantes, además de aspectos de la reforma electoral vinculados con la representación migrante, como las diputaciones migrantes y el uso del voto electrónico.

También se abordó el apoyo a personas en retorno y la posible mejora del Programa Héroes Paisanos, así como la promoción del voto desde el extranjero, con énfasis en personas adultas mayores que enfrentan mayores barreras de acceso a la información y a los trámites electorales.

En el intercambio participaron representaciones legislativas, entre ellas la senadora Karina Ruiz Ruiz, el diputado migrante Raúl Torres Guerrero y la diputada federal Roselia Suárez Montes de Oca, quienes expusieron iniciativas orientadas a fortalecer la representación política de la comunidad migrante, mejorar los procesos de votación y consolidar módulos permanentes de credencialización en consulados.

Asimismo, manifestaron su interés en ampliar el acercamiento con comunidades chilangas en Estados Unidos y Canadá y en colaborar con organizaciones comunitarias para promover el ejercicio de los derechos políticos de las personas mexicanas residentes en el exterior.

Cabe mencionar que la Ruta Chilanga es una iniciativa del IECM que contempla la realización de encuentros y actividades de vinculación con la comunidad chilanga residente en el extranjero, principalmente en Estados Unidos.

La primera edición se llevó a cabo en 2023 con la Universidad de Santiago de Chile, mientras que en 2024 se realizó con el acompañamiento de la Red Consular de México en el exterior. Para 2025, el organismo electoral busca ampliar alianzas y fortalecer el alcance de este ejercicio de vinculación institucional.