Invitan a observar mariposas en Ecatepec durante el periodo vacacional

Durante estas vacaciones decembrinas, el Gobierno de Ecatepec invita a la ciudadanía a disfrutar de una experiencia natural y educativa en el Jardín de Polinizadores del Parque Ecológico Ehécatl, un espacio creado para la reproducción natural de mariposas y otras especies polinizadoras nativas de la región.

Ubicado dentro del parque, este jardín alberga un colorido mariposario rodeado de flores y una cascada, donde las mariposas vuelan libremente y se reproducen en condiciones naturales. Además de estos insectos, el lugar también recibe la visita de colibríes, abejas y abejorros, lo que lo convierte en un importante punto de conservación ambiental y biodiversidad en el municipio.

El Jardín de Polinizadores fue desarrollado por el Gobierno de Ecatepec en coordinación con el DIF municipal y la Dirección del Medio Ambiente, con el objetivo de rescatar especies nativas y fomentar la convivencia armónica con la naturaleza. En el área se sembraron diversas plantas y flores como ruellias, malvones, lavandas, mercadelas, fuchsias y retamas, que sirven de alimento y refugio para los polinizadores.

Claudia Espinoza, trabajadora del DIF municipal, explicó que gracias a este espacio se han logrado rescatar especies que ya no eran comunes en la zona, como la mariposa cebra, la cual actualmente ya se reproduce dentro del jardín. También se pueden observar otras especies como la mariposa blanca de la col, la mariposa pasionaria, la mariposa azul marina, la mariposa azufre de bandas naranja y la mariposa xochiquetzal, entre muchas más.

La impulsora del Mariposario invitó a habitantes de Ecatepec y municipios vecinos a visitar este espacio, que se localiza a un costado del aviario, frente al recinto del hipopótamo y del lado derecho del lago dentro del Parque Ecológico Ehécatl. Señaló que es un lugar accesible para niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Además de la observación de mariposas, las y los visitantes pueden tomarse fotografías junto a la cascada, visitar el “pocito de los deseos”, conocer casitas de duendes y hadas, pintar cerámica y disfrutar de actividades recreativas como pintacaritas los domingos.

Durante el periodo vacacional, el Jardín de Polinizadores abre de miércoles a domingo, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, con entrada totalmente gratuita, como parte del programa municipal para acercar la cultura, el arte y la naturaleza a la población.

Finalmente, visitantes como Daniela, vecina de la colonia El Calvario, destacaron que el lugar es tranquilo y divertido, ideal para aprender sobre las mariposas y pasar un momento agradable en familia.