Mejora calidad del aire y levantan contingencia ambiental en zonas metropolitanas del Edomex

Autoridades estatales informaron que las concentraciones de PM2.5 bajaron la mañana de este 26 de diciembre, por lo que se desactivó la Fase I de contingencia ambiental.

Las autoridades ambientales del Estado de México informaron la suspensión de la Contingencia Ambiental Atmosférica Fase I en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco, luego de que durante la mañana de este 26 de diciembre se registró una disminución en las concentraciones de partículas contaminantes.

No obstante, ambas regiones permanecen en Fase de Alerta por partículas, con fines informativos para la población.

De acuerdo con los reportes de monitoreo atmosférico, a las 10:00 horas se registraron concentraciones máximas de partículas PM2.5 de 42 y 37 microgramos por metro cúbico en las estaciones de Xonacatlán y Calimaya, ubicadas en los municipios del mismo nombre.

Estos valores representaron una mejora respecto a mediciones previas, lo que permitió desactivar la Fase I de contingencia y suspender las medidas extraordinarias asociadas a ese nivel.

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México indicó que para el resto del día se prevén condiciones meteorológicas que favorecerán una mejor dispersión de contaminantes en la atmósfera, lo que podría contribuir a una mejora gradual en la calidad del aire en ambas zonas metropolitanas.

La Fase de Alerta, precisaron las autoridades, tiene un carácter preventivo e informativo y busca que la población esté al tanto del estado de la calidad del aire para que adopte medidas de cuidado a la salud.

Las autoridades recomendaron permanecer en espacios cerrados con puertas y ventanas cerradas para reducir posibles molestias en ojos, garganta o nariz, así como acudir a atención médica en caso de que los síntomas persistan.

En este nivel de alerta no se aplican restricciones a la circulación vehicular, por lo que el programa Hoy No Circula opera de manera habitual.

Sin embargo, el gobierno estatal exhortó a la ciudadanía a contribuir a la reducción de emisiones contaminantes mediante acciones voluntarias, como disminuir el uso del automóvil y evitar la quema de pirotecnia, leña, fogatas y llantas, prácticas que suelen incrementarse durante la temporada decembrina.

El llamado también se extendió a los sectores industrial, comercial y de servicios, así como a los hogares, para adoptar medidas que ayuden a reducir la contaminación del aire.

Las autoridades señalaron que continuarán con el monitoreo permanente de la calidad del aire en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco, y que cualquier cambio en las condiciones ambientales será informado oportunamente.