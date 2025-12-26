Policías ayudaron en el nacimiento de 27 bebés en el 2025

Parto Policías que ayudaron en el nacimiento de bebés en vía pública. (SSC)

Uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) auxiliaron a 36 mujeres en labor de parto, de las cuales 27 recibieron atención directa para el nacimiento de sus bebés, en distintos puntos de la capital durante el 2025.

Las atenciones se llevaron a cabo principalmente al interior de domicilios particulares, vehículos, en la vía pública y en instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, donde los oficiales actuaron oportunamente para salvaguardar la integridad de las madres y de los recién nacidos.

De estos apoyos, los oficiales de los sectores de la SSC participaron en 12 atenciones, mientras que efectivos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) intervinieron en nueve casos y los de la Policía Auxiliar (PA) en 11 acciones.

Asimismo, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito participó en cuatro apoyos, tanto para el auxilio en la vía pública como para el traslado de mujeres a centros de salud; entre ellos, destacó una intervención en la alcaldía Álvaro Obregón, donde un oficial brindó apoyo inmediato a una ciudadana que presentaba una emergencia médica, lo que permitió su atención oportuna.

En tres de las atenciones se contó con la participación de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), principalmente en situaciones que representaban mayor riesgo para la madre y el producto, lo que permitió una atención especializada y coordinada.

De igual forma, se registraron acciones relevantes en la vía pública, donde efectivos de la Policía Auxiliar atendieron a mujeres en labor de parto en la alcaldía Cuauhtémoc, garantizando la integridad de las madres y de los recién nacidos.

La alcaldía donde se registró el mayor número de apoyos fue Cuauhtémoc, con nueve atenciones; seguida de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, con cinco cada una. En Iztapalapa y Gustavo A. Madero se auxiliaron a cuatro féminas; en Venustiano Carranza hubo tres apoyos, mientras que en Azcapotzalco, Cuajimalpa, Benito Juárez, La Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco se registró una intervención en cada demarcación.