Prevén cielo nublado y posibles lluvias ligeras este sábado en la capital

Pronóstico del clima CDMX: temperaturas para el fin de semana Este fin de semana sale el frente frío N.16 del país, mientras que otro ingresa provocando bajas temperaturas. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

Para este viernes se prevé una temperatura máxima de 19 grados Celsius en la Ciudad de México, con ambiente templado a cálido y cielo parcialmente nublado, según informaron autoridades locales.

De acuerdo con el reporte meteorológico, se esperan vientos de componente norte con velocidades de entre 5 y 20 kilómetros por hora, además de rachas que podrían alcanzar los 35 kilómetros por hora. Hacia el transcurso de la tarde existen condiciones para la presencia de lluvias ligeras en algunas zonas de la capital.

Durante la mañana del sábado, el termómetro registraría alrededor de 9 grados Celsius, por lo que el amanecer será fresco.

En cuanto a la actividad volcánica, la SGIRPC señaló que el volcán Popocatépetl se mantiene en Fase 2. En caso de emisión de partículas, la dispersión de la pluma se dirigiría hacia el sur-sureste, sin representar riesgo de caída de ceniza para la Ciudad de México.

Protección civil indicó que continuará el monitoreo de las condiciones meteorológicas y volcánicas, y llamó a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones que se emitan a través del Sistema de Alerta Temprana.