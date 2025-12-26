Trabajadores de Tecámac reciben aguinaldos y salarios tras plantón

. .

Tras 23 días de resistencia, más de un centenar de trabajadores del Ayuntamiento de Tecámac que fueron despedidos de manera injustificada recibieron finalmente sus pagos conforme a derecho, gracias a la intervención de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, quien logró que la presidenta municipal, Rosi Wong, cumpliera con el acuerdo.

Los inconformes señalaron que sólo se les cubrió aguinaldo, prima vacacional y salarios devengados, por lo que aún quedan pendientes laborales por resolver. Reconocieron que su despido obedeció a un abuso de autoridad y a la vulneración de sus derechos, lo que motivó la protesta.

“Desde un principio teníamos la razón, la presidenta municipal y sus asesores tenían la fuerza pública y los recursos para denostarnos, pero no lo lograron”, expresaron los trabajadores, quienes advirtieron que la lucha continuará para devolverle el matiz de Morena al gobierno municipal.

Aunque se mantienen las mesas políticas de negociación, los manifestantes afirmaron que no darán detalles para no entorpecer los acuerdos. A pesar de los intentos de la autoridad municipal por retrasar los pagos, finalmente tuvieron que cumplir conforme a la ley.

Fuentes del ayuntamiento consultadas señalaron que el retraso obedeció a la influencia de Carlos Galindo Bertaud, quien sin cargo oficial manipula a la presidenta municipal y al secretario del ayuntamiento, ambos de origen priista. Según los entrevistados, los cheques ya estaban listos antes de la Nochebuena, pero fueron retenidos por leales a Galindo para “reventar” los acuerdos con la gobernadora, en venganza contra Morena.

Los trabajadores concluyeron que siempre les asistió la razón, aunque lamentaron que más de 150 compañeros fueron despedidos bajo presión y difícilmente podrán recuperar sus derechos. “Fuimos 300 los despedidos; a muchos sí los jodieron Rosi y Galindo”, señalaron.