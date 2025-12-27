Refuerzan operativos de seguridad en el transporte público de Chimalhuacán

Con el objetivo de prevenir y reducir los robos, así como salvaguardar la integridad de las y los usuarios del transporte público, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Chimalhuacán implementó operativos de seguridad en distintas rutas y puntos estratégicos del municipio, especialmente durante esta temporada.

De acuerdo con información oficial, estas acciones forman parte de una estrategia preventiva que busca brindar mayor seguridad a las personas que diariamente utilizan el transporte público para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas y actividades cotidianas. La presencia policial tiene como finalidad inhibir conductas delictivas y generar un ambiente de mayor confianza entre la población.

Los operativos incluyen recorridos de vigilancia, revisiones preventivas y supervisión constante en unidades de transporte y paraderos, con apego a la ley y respeto a los derechos humanos. Las autoridades municipales señalaron que estas labores se realizan de manera coordinada y permanente, como parte del compromiso de la policía municipal para garantizar traslados más seguros en Chimalhuacán.

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal destacó que la seguridad en el transporte público es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, por lo que se mantienen acciones continuas para atender esta problemática y fortalecer la tranquilidad de las familias chimalhuaquenses.

Asimismo, se hizo un llamado a la población para que participe de manera activa en la prevención del delito, reportando de inmediato cualquier conducta ilícita o situación de riesgo que detecten durante sus trayectos. Para ello, el gobierno municipal puso a disposición diversos números de atención, con el fin de facilitar la comunicación directa con las autoridades.

La ciudadanía puede comunicarse a la Línea 1: 55 93 15 24 54 o a la Línea 2: 55 93 15 24 55, donde se brinda atención directa por parte de la policía municipal. En caso de emergencias, se recordó que el número 911 se encuentra disponible las 24 horas del día. Además, para quienes deseen realizar un reporte de manera confidencial, se encuentra habilitado el servicio de denuncia anónima al 089.

Las autoridades subrayaron que la colaboración entre gobierno y ciudadanía es fundamental para lograr mejores resultados en materia de seguridad. Por ello, reiteraron la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo y de seguir las recomendaciones de seguridad al utilizar el transporte público.

Finalmente, el Gobierno de Chimalhuacán reafirmó su compromiso con la seguridad y el bienestar de la población, asegurando que continuará trabajando de forma cercana y constante con la ciudadanía para fortalecer la prevención del delito y garantizar condiciones de mayor tranquilidad en el municipio.