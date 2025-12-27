Venta de un millón 700 mil nochebuenas deja derrama de más de 98 mdp en la CDMX

Las y los productores del suelo de conservación comercializaron 1.7 millones de flores de nochebuena.

La venta de nochebuenas cierra de manera exitosa con un millón 711 mil 376 plantas vendidas, lo que representa el 91.3 por ciento de la producción, y una derrama económica de 98 millones 201 mil 910 pesos.

Así lo dio a conocer la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, quien también detalló que este año, 216 productoras y productores del suelo de conservación se encargaron de sembrar, cuidar y cosechar 1.8 millones de nochebuenas en una superficie total de 29.6 hectáreas.

Las principales zonas productoras fueron San Luis Tlaxialtemalco, Barrios de Xochimilco, San Gregorio Atlapulco, Santiago Tepalcatlalpan, San Juan Ixtayopan y Santiago Tulyehualco.

La dependencia celebró que gracias al apoyo del programa Altépetl, la producción del 2025 fue la más alta en cinco años con un millón 874 mil 453 plantas.

Detalló que el programa Altépetl Bienestar otorga apoyos económicos directos, capacitación técnica, inversión en infraestructura rural, acceso a tecnología y estrategias de comercialización.

Y destacó que se trabajó en la habilitación de caminos rurales para visitar los espacios donde se siembra la flor y poder comprar ejemplares de la misma, como el “Sendero de la Estrella de Invierno”; así como en la instalación de puntos de venta directa, como el “Festival de Flores de Nochebuena en la Puerta de los Leones de Chapultepec”, y campañas de difusión para promover el consumo local y fortalecer la identidad cultural de la flor.

Con dicho resultado, la dependencia reafirma su compromiso con las familias del campo capitalino, impulsando una producción local sostenible, promoviendo el consumo directo con productores y fortaleciendo el bienestar de quienes cuidan el territorio, la biodiversidad y las tradiciones de la capital.