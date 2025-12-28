Semujeres alcanza a más de 210 mil personas con acciones de prevención de la violencia

La Secretaría de las Mujeres (Semujeres) de la Ciudad de México informó que durante 2025 sus acciones de prevención primaria de las violencias de género impactaron a más de 210 mil personas en la capital del país, principalmente a integrantes de comunidades escolares de los distintos niveles educativos.

A lo largo del año se logró beneficiar a 210 mil 220 personas mediante pláticas, talleres, mesas lúdicas, conferencias, ferias y jornadas informativas. de acuerdo con la información oficial. Del total, 143 mil 896 fueron mujeres y 66 mil 324 hombres, en su mayoría estudiantes, docentes, madres, padres y personas responsables de crianza que forman parte de escuelas de educación básica, media superior y superior.

Las acciones estuvieron orientadas a reducir los factores de riesgo que propician la violencia contra las mujeres, así como a promover relaciones igualitarias desde edades tempranas. La dependencia detalló que, entre enero y diciembre de 2025, su personal especializado en prevención realizó un total de 5 mil 950 actividades en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Del conjunto de actividades realizadas, 3 mil 530 se llevaron a cabo en planteles educativos. De estas, 2 mil 852 correspondieron a escuelas de nivel básico, 535 a instituciones de nivel medio superior y 143 a espacios de educación superior. El resto de las intervenciones se desarrollaron en espacios comunitarios, como ferias de servicios, centros PILARES y otros puntos de encuentro vecinal.

Por alcaldías, Gustavo A. Madero concentró el mayor número de actividades, con 730 acciones de prevención, seguida de Iztapalapa con 613 y Azcapotzalco con 509. Estas demarcaciones registraron el mayor volumen de trabajo territorial enfocado en la sensibilización, la información y la construcción de entornos libres de violencia.

Semujeres indicó que una parte central de estas acciones fue la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente entre niñas, niños y adolescentes. A la par, los esfuerzos de prevención buscaron fortalecer las autonomías física y económica de las mujeres, así como su capacidad de toma de decisiones, desde una perspectiva de respeto pleno a los derechos humanos.

El análisis por grupos de edad muestra que una proporción significativa de la población beneficiada se encuentra en etapas clave del desarrollo. Del total de personas atendidas, 112 mil 399 tenían entre 12 y 17 años, lo que corresponde principalmente a estudiantes de nivel básico y medio superior. En contraste, alrededor de 65 mil personas reportaron tener entre 30 y 64 años de edad, lo que refleja la participación de personas adultas en estas estrategias de prevención.

En cuanto a los contenidos abordados, las actividades se centraron en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, la prevención del acoso y el hostigamiento sexual, así como la prevención de la violencia en el noviazgo y en las relaciones afectivas de amistad. También se trabajó en la prevención de la violencia sexual y en la difusión de los derechos humanos de las mujeres, con un enfoque de igualdad de género e inclusión.

Otros temas importantes incluidos en las jornadas informativas fueron la prevención del embarazo en adolescentes, la interrupción legal y voluntaria del embarazo, la difusión de la Ruta NAME para la atención de casos de violencia, así como la promoción de una menstruación digna, libre de prejuicios y discriminación.

Además, se impulsó la implementación y el seguimiento del Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GUMPEA) en distintos territorios de la ciudad.