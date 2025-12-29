Activan Alerta Amarilla por frío y vientos fuertes en varias alcaldías de la CDMX

Frío en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en la Ciudad de México ante el pronóstico de bajas temperaturas durante la madrugada del martes 30 de diciembre de 2025 y por vientos fuertes previstos para la tarde y noche de este lunes 29 de diciembre.

En el caso del frío, la dependencia informó que la alerta aplica para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, principalmente entre las 02:00 y las 08:00 horas del martes.

Estas condiciones podrían afectar a población vulnerable, como personas adultas mayores, niñas, niños y personas con enfermedades respiratorias.

Ante ello, Protección Civil recomendó a la ciudadanía abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca al salir, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a las mascotas del frío y mantener una alimentación e hidratación adecuadas, con especial énfasis en el consumo de frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Por otra parte, la SGIRPC también activó la Alerta Amarilla por vientos fuertes en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. En estas demarcaciones se pronostican rachas de viento de entre 50 y 59 kilómetros por hora durante la tarde y noche del lunes.

La dependencia advirtió que los vientos podrían provocar la caída de ramas, árboles y lonas, así como el desprendimiento de objetos y daños al mobiliario urbano o a viviendas. Por ello, llamó a asegurar o retirar objetos que puedan caer, evitar subirse a azoteas, cornisas o andamios y extremar precauciones al transitar por la vía pública.