Asambleas de evaluación del Presupuesto Participativo continuarán en 2026

Las Asambleas de Evaluación y Rendición de Cuentas del Presupuesto Participativo 2025 continuarán realizándose durante 2026 en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, parte del proceso de seguimiento a los proyectos comunitarios financiados con recursos públicos.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que estas asambleas iniciaron el 1 de septiembre pasado y funcionan como espacios de diálogo comunitario, en los que las personas integrantes de los Comités de Ejecución y Vigilancia presentan a vecinas y vecinos los avances, resultados y el ejercicio de los recursos asignados a los proyectos ganadores.

En los encuentros se expone el estado que guardan las obras o acciones comunitarias, así como los beneficios generados en cada unidad territorial. De acuerdo con el organismo electoral, el objetivo es fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, además de promover la participación activa de la ciudadanía en la evaluación de los proyectos aprobados en la Consulta de Presupuesto Participativo 2025.

El IECM señaló que estas asambleas también buscan impulsar la organización vecinal y el trabajo colectivo, al permitir que la comunidad establezca mecanismos de seguimiento permanente a las acciones orientadas a mejorar su entorno.

Las actas de las asambleas realizadas en 2025, así como la información sobre fechas y horarios de las que se llevarán a cabo en 2026, pueden consultarse en la Plataforma Digital de Participación Ciudadana del Instituto Electoral de la Ciudad de México.