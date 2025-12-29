Detienen a 38 personas robo, narcomenudeo, posesión de armas de fuego en 3 días

Aseguramiento Narcóticos, vehículos y armas aseguradas. (SSC)

Del 26 al 28 de diciembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó dispositivos de seguridad y vigilancia en distintas alcaldías, que derivaron en la detención de 38 personas por delitos de robo, narcomenudeo, posesión de arma de fuego y cartuchos.

Para dichas acciones, fueron desplegados mil 384 uniformados de la SSC por día, quienes estuvieron apoyados por 308 vehículos oficiales, para así realizar recorridos de seguridad, además de instalar puntos de vigilancia fijos y móviles para prevenir hechos delictivos, en los que estuvieron acompañados de 20 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, con ocho unidades.

Como resultado de estas acciones, se realizaron dos mil cuatro revisiones a motocicletas durante los tres días. En la alcaldía Cuauhtémoc realizaron 489 revisiones, en Álvaro Obregón 240, en Azcapotzalco 242 y en Iztapalapa 478, entre otras.

Como resultado, se levantaron 269 infracciones por faltas al Reglamento de Tránsito, con especial énfasis en la falta de uso del casco protector, por lo que se aplicaron 269 infracciones por diversas faltas administrativas, principalmente relacionadas con el incumplimiento al Reglamento de Tránsito. Además 266 motocicletas fueron remitidas a distintos depósitos vehiculares.

Por otro lado, se detuvo a 10 personas por robo a transeúnte; en Cuauhtémoc fueron arrestadas tres personas y se recuperó dinero y objetos punzocortantes tras asaltos; en Azcapotzalco una persona fue detenida, quien amenazó con un cúter y robó una bicicleta; en Álvaro Obregón tres individuos más con réplicas de armas de fuego; en Venustiano Carranza dos más fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público durante una persecución, y en Iztapalapa se detuvo a un hombre más. Además, en Azcapotzalco se detuvo a una persona por robo a negocio, quien sustrajo dinero de un establecimiento.

Respecto a los delitos contra la salud, fueron detenidas 22 personas, a quienes se les aseguraron diversas cantidades de sustancias ilícitas, entre ellas marihuana, cocaína en piedra y en polvo, así como crystal. Las detenciones se realizaron en colonias de las alcaldías Iztapalapa, Tláhuac, Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Benito Juárez y Álvaro Obregón; entre los detenidos se encuentra un ciudadano de nacionalidad extranjera.

En otras acciones relevantes, derivado del robo de una motocicleta en la alcaldía Iztapalapa, los policías lograron recuperar la unidad y aseguraron una réplica de arma de fuego. Asimismo, en la misma demarcación, fue detenida una persona que portaba un arma de fuego con dos cartuchos útiles y marihuana.

De manera paralela, en dispositivos específicos como los implementados en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en la alcaldía Venustiano Carranza, se realizaron revisiones preventivas a personas y vehículos con el objetivo de prevenir delitos y fortalecer la seguridad en zonas de alta afluencia.