Secretaría Anticorrupción ordena investigar maltrato en kinder de Tláhuac

Colegio Británico Español en Tláhuac

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de México ordenó a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) indagar el maltrato infantil presuntamente ocurrido en el kinder particular Colegio Británico Español, ubicado en la alcaldía Tláhuac.

A través del Órgano Interno de Control, la dependencia anticorrupción abrió el expediente 2025/AEFCM/PP622 en el que dio un plazo de 10 días hábiles para atender a las siete madres de familia que denunciaron el 9 de octubre pasado, que sus hijas e hijos sufrieron maltratos físicos y psicológicos por una profesora identificada como “miss Gloria”.

“En el supuesto de advertir un acto u omisión por parte de servidores públicos adscritos a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, deberá hacerlo del conocimiento de ésta área”, advierte la Secretaría Anticorrupción en el documento, al que La Crónica tuvo acceso.

Ordenan investigar kinder en Tláhuac por reportes de maltrato a menores

Las señoras aseguraron a este diario que confían en la respuesta de la Secretaría Anticorrupción y celebraron que una autoridad tiene la apertura de investigar y exigir que la Autoridad Educativa Federal haga las investigaciones a fondo; lo que buscan con ello es evitar que los profesores involucrados sigan maltratando a niñas y niños de nuevo ingreso.

Dicho documento está dirigido a Daniel Juárez Flores, quien es director de Incorporación a Escuelas Particulares y Proyectos Específicos de la AEFCM. La orden se da luego de que Crónica publicó denuncias que realizaron las madres de familia, que habían sido ignoradas por el director de la institución y otras dependencias.

Las mamás de las víctimas detallaron que docentes del Colegio Británico Español imponían a las niñas y niños castigos físicos y psicológicos, como gritos, jalones de brazos, golpes y encierros en el baño, acciones que provocaron afectaciones mentales y malestares físicos en los menores.

La denuncia específica que, aunque las madres de las víctimas acudieron a denunciar los hechos con el director del plantel, lejos de indagar los casos, negó y minimizó las acusaciones, incluso, agredió a las mujeres al revisar sus celulares para evitar que grabaran la conversación.

Tras más de dos meses de que fue interpuesta la denuncia, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México no tiene documentado avances del caso, por lo que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno puso un tiempo límite a la dependencia a presentar acciones concretas la primera semana después de regreso a clases.

Derivado de las agresiones, los menores presentaron cuadros similares: tenían pesadillas, gritos nocturnos, sonambulismo, se hacían accidentalmente del baño; además, presentaron episodios de ansiedad, tristeza, enojo, pérdida del apetito o vómitos, entre otros.

Las y los alumnos afectados fueron cambiados de colegio, pero sus mamás decidieron interponer una denuncia ante la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México para que se investigue el caso y así evitar que otros niños sean agredidos.