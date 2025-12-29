Van más de mil conductores llevados al “Torito” en temporada decembrina

Policía de Tránsito realiza operativo antialcohol en la Ciudad de México Policía de Tránsito realiza operativo antialcohol en la Ciudad de México (SSC)

Del 12 al 28 de diciembre, mil 125 conductores superaron el límite de alcohol permitido y fueron llevados al Centro de Sanciones Administrativas “Torito“.

En ese lapso, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) adscrito al Programa Conduce Sin Alcohol, “Jornadas Decembrinas” realizó 327 mil 176 pruebas AlcoStop (ambiente interior del vehículo) y tres mil 649 pruebas de alcoholemia (aire espirado).

Mil 111 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular.

Desde el 12 de diciembre y hasta el 11 de enero del 2026, se realizarán jornadas continuas, las 24 horas del día con presencia en las 16 alcaldías. Este operativo plantea la instalación a lo largo de este período de mil 130 puntos de revisión en lugares estratégicos, como los puntos de entrada y salida a la ciudad y en zonas de alta incidencia de siniestros viales.

Todo el día, más de 500 hombres y mujeres policías dispondrán de tecnología de punta, para garantizar la correcta aplicación y la precisión en las mediciones.

En la temporada decembrina el programa implementó novedades, como materiales y equipos con más tecnología y colaboración con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) para que personal de la SSC coordine y supervise las revisiones.