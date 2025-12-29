Vende SSC roscas de reyes elaboradas por presos

Pan Rosas de Reyes a través del programa "Hazme Valer". (SSC)

La Subsecretaría del Sistema Penitenciario, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la marca “Hazme Valer”, pusieron a la venta la Roscas de Reyes elaborada por personas privadas de la libertad en la Penitenciaría de la Ciudad de México y en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

La producción de las roscas se realizó en las panaderías de ambos centros penitenciarios, como parte del proceso de capacitación alineado al estándar de competencia ECO729 en elaboración de productos de panadería y repostería, impartido por la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) de la Ciudad de México.

Las roscas son elaboradas de manera artesanal con ingredientes como harina, azúcar, levadura, sal, huevo, mantequilla, leche, azúcar glas, ate y figuras tradicionales.

En esta actividad participan más de 80 personas privadas de la libertad, mujeres y hombres, que forman parte de los talleres de panadería en distintos centros penitenciarios, mientras que el diseño e impresión del empaque fue realizado por personas privadas de la libertad capacitadas en el Taller de Diseño e Impresión Digital del Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

El lunes 29 de diciembre comenzará la venta de este producto, en dos puntos de distribución: la sucursal de San Antonio Abad, localizada en la calzada San Antonio Abad #130 planta baja, de la colonia Tránsito, y en el edificio sede de la SSC, en la calle Liverpool #136, de la colonia Juárez, ambas en la alcaldía Cuauhtémoc.