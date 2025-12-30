Balacera en un restaurante de mariscos en el Centro Histórico de la CDMX deja un muerto y un herido

Balacera en restaurante del Centro Histórico: Deja un muerto y un herido; Autoridades buscan al agresor. (@MrElDiablo8)

El ataque ocurrió en un restaurante de pescados y mariscos ubicado sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Hasta el momento, autoridades capitalinas realizan un cerco virtual para dar con los responsables, luego de que el ataque dejara como saldo una persona muerta y otra herida.

Ataque directo dentro de un restaurante de mariscos en el Centro Histórico de la CDMX

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, se presume que se trató de un ataque directo.

El incidente ocurrió dentro del establecimiento, cuando un sujeto se acercó a la mesa donde se encontraban dos personas y abrió fuego en su contra.

El resultado fue una persona fallecida por impacto de arma de fuego en la cabeza, mientras que la otra víctima fue trasladada a un hospital por servicios de emergencia.

Testigos corrieron para resguardarse y alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones.

Esto provocó una movilización de más de veinte unidades policiacas en la zona de Eje Central y Meave; sin embargo, el agresor escapó presuntamente a bordo de una motocicleta.





¿Qué se sabe del agresor del ataque en restaurante de CDMX?

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) acudieron al establecimiento y hallaron el cuerpo sin vida de una de las víctimas.

Según las primeras indagatorias, el agresor huyó del lugar en motocicleta.

Hasta el momento no ha sido localizado y las autoridades continúan con las investigaciones pertinentes para dar con el presento responsable.





¿Quiénes son las víctimas del ataque de restaurante cerca de Plaza Meave?

Hasta ahora no se ha revelado de manera oficial la identidad de la persona fallecida ni la de la persona lesionada durante el ataque ocurrido cerca de Plaza Meave, en el Centro Histórico de la CDMX.

Sin embargo continúan las indagatorias por parte d ela Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, para dar con él o los responsables del crimen.