IECM expone modelo de control de calidad electoral ante consejerías del país

Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM)

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) expuso su experiencia en materia de impresión y manejo de documentación electoral durante un foro organizado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), en el que consejerías de distintos organismos locales analizaron prácticas para mejorar la eficiencia operativa de los procesos electorales.

En el “Foro Experiencia e Innovación en los Procesos Electorales Locales”, la consejera electoral del IECM, Cecilia Aída Hernández Cruz, presentó diversas de medidas aplicadas por el instituto capitalino para optimizar la producción y distribución de la documentación electoral, las cuales —señaló— derivan tanto del marco legal vigente como de buenas prácticas administrativas y de los estándares establecidos por la certificación ISO Electoral con la que cuenta el organismo.

Durante su participación en la mesa titulada “Eficiencia operativa de los Organismos Públicos Locales Electorales”, Hernández Cruz explicó el procedimiento que sigue el IECM para garantizar la entrega oportuna de boletas y demás materiales electorales. Entre los factores que destacó se encuentra la cercanía geográfica entre el instituto y la empresa impresora, lo que permite instalar una oficina de supervisión durante todo el proceso de impresión y facilita una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

La consejera también consideró necesario revisar el Reglamento de Elecciones con el objetivo de que los procedimientos puedan adaptarse a las condiciones específicas de cada entidad federativa, sin perder los estándares de calidad y certeza que exige la organización de los comicios.

Ante consejerías electorales de diversas entidades del país, reunidas en el auditorio del IEEM, Hernández Cruz detalló que la certificación ISO Electoral establece mecanismos de control de calidad que incluyen la verificación de una muestra de la documentación electoral. Precisó que, si más del 20 por ciento de esa muestra presenta errores, el protocolo obliga a revisar boleta por boleta para evitar que se distribuyan materiales con inconsistencias a las direcciones distritales.

Agregó que, en caso de detectarse errores, la cercanía con el impresor permite la reposición inmediata de las boletas que presenten alguna falla, dejando constancia de ello mediante un acta circunstanciada. Este procedimiento, indicó, contribuye a mantener la integridad de la documentación que se utiliza el día de la jornada electoral.

También se abordó la comunicación con los partidos políticos, la cual —explicó— resulta clave para definir la fecha límite de sustitución de candidaturas que aparecerán en las boletas. Una vez que el Consejo General aprueba los diseños, los partidos revisan y validan cada uno de los modelos antes de su impresión definitiva.

Al inaugurar el foro, la consejera electoral del IEEM, July Erika Armenta Paulino, señaló que la democracia en México ha sido resultado de un proceso constante de transformación institucional. Subrayó que el trabajo de los Organismos Públicos Locales Electorales es fundamental para garantizar condiciones de transparencia, equidad y paridad, que permitan a la ciudadanía ejercer su derecho al voto con certeza.