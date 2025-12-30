Metrópoli

Estarán apoyados con mil 18 vehículos, cinco grúas, 15 ambulancias, 13 motoambulancias del ERUM y un helicóptero Cóndor

Más de 14 mil policías cuidarán los festejos para recibir el 2026

Por Jorge Aguilar
CDMX Año Nuevo 2026.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llevará a cabo un dispositivo de seguridad, prevención y vialidad, con motivo de las celebraciones de “Fin de año 2025 y Año Nuevo 2026”, con la finalidad de salvaguardar la integridad física y patrimonial de los habitantes y los visitantes de la Ciudad de México.

Las acciones iniciarán a partir de las 06:00 horas del miércoles 31 de diciembre hasta el término de actividades el 1 de enero y se realizará en coordinación con las 16 alcaldías y policías complementarias, antes, durante y después de las festividades.

Para ello, se desplegarán 14 mil 899 policías que estarán apoyados con mil 18 vehículos, cinco grúas, 15 ambulancias, 13 motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores.

Los operadores de los Centros de Comando y Control (C2) Centro, Norte, Oriente, Poniente, Sur y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5), realizarán el monitoreo donde se desarrollen los eventos, para detectar cualquier tipo de incidencia.

También habrá mayor vigilancia, seguridad, vialidad pie a tierra y circuitos de patrullaje en zonas residenciales, unidades habitacionales, casa habitación, edificios departamentales, centros y plazas comerciales, parques, deportivos, teatros y zonas restauranteras.

Además, se reforzará la presencia policial en las 183 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y en los 45 Centros de Transferencia Modal (CETRAM), así como en los principales accesos carreteros que convergen a la ciudad.

En tanto, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito implementará un dispositivo de vialidad con el fin de garantizar la movilidad peatonal y vehicular, a través del control de estacionamiento en lugares no permitidos, para aplicar el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, mantener la movilidad peatonal, así como vehicular, brindar asistencia y auxilio vial en accesos carreteros a la Ciudad de México.

