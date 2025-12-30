Trabajadores de limpieza de Ocram Seyer se manifiestan por presunta falta de pago

Trabajadores de limpieza bloquean calles de la Cdmx en protesta por falta de pago

Trabajadores de la empresa Ocram Seyer se manifestaron en diversos puntos de la Ciudad de México para exigir el pago de sus salarios y prestaciones laborales pues acusaron un presunto adeudo de hasta tres quincenas.

Los inconformes denunciaron que han sido víctimas de amenazas, por parte de la empresa, para no denunciar las irregularidades, esto debido a que brindan el servicio de limpieza en diversas dependencias gubernamentales.

“Nos deben tres quincenas y nos amenazaron con no pagarnos nada si alzábamos la voz, pero ya no tenemos ni para pasajes”, aseguró Juan, uno de los empleados afectados.

Otro de los reclamos principales es la ausencia de insumos básicos para el desempeño de sus labores. De acuerdo con los testimonios, no se les proporciona el material de protección necesario para realizar las tareas de limpieza de manera segura.

Los inconformes denunciaron la falta de seguridad social y aseguraron que pese a estar contratados de forma continua, que no han sido dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo cual limita su acceso a servicios médicos y prestaciones de ley.

Acusaron que han sido amenazados de vetarlos a través de la Asociación Sindical de Obreros y Empleados de Mantenimiento, Conservación, Limpieza, Seguridad y Servicios en General, Similares y Conexos de la República Mexicana, para que no trabajen en el sector limpieza.

“No se vale lo que nos están haciendo, nosotros buscamos trabajo por necesidad, no nos pagan y nos amenazan, pero hoy decidimos no quedarnos callados”, lamentó Rosa, quien es una persona de la tercera edad y ha trabajado toda su vida en la limpieza.