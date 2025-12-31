Metrópoli

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) suspendió de manera temporal los aterrizajes como medida de seguridad ante la presencia de un banco de neblina en la zona

AICM suspende temporalmente aterrizajes por banco de neblina

Por Santiago Altuzarra
AICM suspende temporalmente aterrizajes por banco de neblina (Camva)

A través de sus redes sociales oficiales, el aeropuerto informó que la restricción afecta únicamente a las llegadas, mientras que las salidas continúan operando con normalidad.

“Esta mañana, debido a la presencia de un banco de neblina en el aeropuerto y por seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidos los aterrizajes. Los despegues se llevan a cabo con normalidad. Seguiremos informando”, señaló el AICM en su comunicado.

La terminal aérea indicó que mantendrá informados a los usuarios conforme evolucione la situación meteorológica y se restablezcan las condiciones necesarias para la operación segura de los vuelos.

Autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros con vuelos programados mantenerse atentos a la información oficial emitida por el AICM y por sus respectivas aerolíneas, a fin de prever posibles demoras en la llegada de aeronaves mientras se normalizan las operaciones.

