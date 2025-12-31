AICM suspende temporalmente aterrizajes por banco de neblina (Camva)

A través de sus redes sociales oficiales, el aeropuerto informó que la restricción afecta únicamente a las llegadas, mientras que las salidas continúan operando con normalidad.

“Esta mañana, debido a la presencia de un banco de neblina en el aeropuerto y por seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidos los aterrizajes. Los despegues se llevan a cabo con normalidad. Seguiremos informando”, señaló el AICM en su comunicado.

La terminal aérea indicó que mantendrá informados a los usuarios conforme evolucione la situación meteorológica y se restablezcan las condiciones necesarias para la operación segura de los vuelos.

Autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros con vuelos programados mantenerse atentos a la información oficial emitida por el AICM y por sus respectivas aerolíneas, a fin de prever posibles demoras en la llegada de aeronaves mientras se normalizan las operaciones.