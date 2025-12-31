Hoy No Circula miércoles 31 de diciembre: restricciones vehiculares CDMX y Edomex

El ultimo Hoy no Circula del año Consulta quiénes descansan este 31 de diciembre.

Ya casi es Año Nuevo y muchos conductores y conductoras se preguntan, cuáles serán los vehículos que no podrán salir a calles y avenidas de la Ciudad de México y Zona Metropolitana debido a el ultimo Hoy no Circula del año.

Te compartimos que automóviles tienen prohibido circular este miércoles 31 de diciembre en la capital y Zona Metropolitana, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA).

Te recordamos que el programa Hoy No Circula inicia su implementación a partir de las 5:00 horas del 31 de diciembre y permanecerá vigente hasta las 22:00 horas del mismo día.

¿Qué automóviles no circulan el 31 de diciembre de 2025?

De acuerdo con el programa Hoy No Circula —el cual busca reducir la contaminación generada por la alta cantidad de autos en circulación— no podrán circular los vehículos con engomado rojo, holograma 1 y 2, así como autos foráneos con terminación de placas 3 y 4.





Municipios del Estado de México donde aplica Hoy No Circula

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Toluca

Multas por no respetar el Hoy No Circula

Los oficiales de tránsito pueden detener tu vehículo, enviarlo al corralón e imponerte una multa que va de $2,074.80 a $3,112.20 MXN, según el Reglamento de Tránsito vigente.

¿Para qué sirve el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula tiene como finalidad reducir la contaminación atmosférica en el Valle de México, limitando la circulación diaria de vehículos según engomado, terminación de placa y holograma.

Esta medida busca disminuir la emisión de contaminantes generados por el uso intensivo del automóvil, especialmente en días donde la calidad del aire puede verse comprometida.

Además, el programa contribuye a mejorar la salud pública y la movilidad urbana, incentivando el uso de transporte alterno y disminuyendo la saturación vehicular.

Con ello, SEDEMA pretende mantener niveles más bajos de dióxido de carbono y partículas que afectan directamente el ambiente y la vida diaria en la Ciudad de México y el Estado de México.