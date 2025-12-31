IECM concluye primera etapa de mesas de diálogo sobre violencia política contra las mujeres

Foto: IECM

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que concluyó la primera etapa de las Mesas de Diálogo enfocadas en la violencia política contra las mujeres en razón de género, tras la realización de un tercer encuentro en el que participaron mujeres de comunidades indígenas, pueblos y barrios originarios de la capital.

La Tercera Mesa de Diálogo Intercultural se llevó a cabo en la sede central del IECM y tuvo como objetivo identificar las particularidades con las que se manifiesta la violencia política contra las mujeres en razón de género en estos contextos comunitarios.

El organismo electoral detalló que el ejercicio buscó recoger testimonios y experiencias directas para contar con un diagnóstico más preciso sobre las barreras que enfrentan las mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales.

Durante la sesión se abordaron temas como la perspectiva de género, la igualdad sustantiva y la transversalización del enfoque de género en el ámbito electoral, así como las distintas formas en que se presenta la violencia política contra las mujeres. También se analizaron las atribuciones del IECM y de otras instituciones para prevenir, atender y sancionar este tipo de violencia.

El IECM informó que las Mesas de Diálogo tienen como finalidad principal recopilar información que permita diseñar acciones orientadas a la prevención y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género, tomando en cuenta las condiciones específicas de los distintos grupos que integran la vida política de la ciudad.

Estas actividades, según se explicó, se realizan en cumplimiento de la sentencia SCM-JDC-0089/2025, emitida por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la cual establece la necesidad de generar espacios de escucha activa para comprender las formas diferenciadas en que las mujeres viven la violencia política, en particular aquellas pertenecientes a pueblos y barrios originarios, y para identificar mecanismos que garanticen el pleno ejercicio de sus derechos político-electorales.