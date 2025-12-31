Menú especial en El Torito CDMX: esto van a cenar las personal que no pasen el Alcoholímetro para Año Nuevo 2026

El famoso y temido Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México, El Torito, administrado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha anunciado cuál será su menú para este 31 de diciembre de 2025.

Este centro alberga en arresto administrativo principalmente a quienes no pasen el alcoholímetro o violen normas de tránsito durante las fiestas decembrinas.

Durante la noches del 31 de diciembre de 2025, este lugar no solo funciona como centro de detención sino que también servirá cenas completas con sabor tradicional para quienes pasen la noche de Año Nuevo en detención.

Menú del 31 de diciembre en El Torito

Si recibes el 2026 dentro de El Torito, este será tu menú:

Bebida

Ponche de frutas.

Entrada

Sopa de codito a la crema con salchichas y duraznos.

Plato fuerte

Pavo en salsa de arándanos con chipotle acompañado de ensalada de papa y zanahoria con crema y perejil.

Postre

Ensalada de manzana.

Aunque el menú puede sonar interesante, el verdadero llamado de las autoridades es a celebrar con responsabilidad.

El programa Conduce Sin Alcohol está funcionando todo diciembre para evitar accidentes y garantizar que llegues a tu cena navideña en casa, no en El Torito.