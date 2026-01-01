Llevan a 53 al “Torito” el 31 de diciembre

GAM Alcoholímetros en GAM. (Especial)

El 31 de diciembre, 53 personas fueron trasladadas al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, “El Torito”, por conducir bajo los efectos del alcohol.

Ese día, el mismo número de automóviles fueron llevados al depósito vehicular.

De manera general, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) adscrito al Programa Conduce Sin Alcohol, “Jornadas Decembrinas”, del 12 al 31 de diciembre, realizó 395 mil 155 pruebas AlcoStop (ambiente interior del vehículo) y cuatro mil 236 pruebas de alcoholemia (aire espirado); mil 275 conductores superaron el límite permitido y mil 258 vehículos fueron llevados al “corralón”.

Para la cena de fin de año, el menú en el “Torito” consistió en sopa de codito a la crema con salchichas y duraznos, pavo en salsa de arándanos con chipotle, acompañada de una ensalada de papa y zanahoria con crema y perejil, ensalada de manzana como postre y ponche como bebida.