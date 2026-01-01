Municipios en Edomex recibirán incremento de 5.9 en presupuesto 2026

Congreso Edomex

El Congreso del Estado de México autorizó que en 2026 el presupuesto destinado para los municipios sea de 71 mil 349 millones de pesos (mdp); se trata de un incremento de 4 mil mdp, que representa un 5.94 por ciento más respecto a lo otorgado en 2025, cuando se aprobaron 67 mil 347 mdp.

El monto incluye participaciones, aportaciones y el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (Fefom), contemplado dentro del presupuesto de egresos autorizado a iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez.

De los 71 mil 349 mdp, los municipios tendrán 42 mil 835 mdp de participaciones, 2 mil 500 mdp del Fefom y 26 mil 13 mdp de aportaciones.

De esta última cantidad, 7 mil 641 mdp corresponden al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y 18 mil 371 mdp al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

En cuanto a lo otorgado para el 2025, 67 mil 347 mdp, correspondieron a 39 mil 378 mdp para participaciones, 25 mil 469 mdp para aportaciones y 2 mil 500 mdp del Fefom.

Los recursos para el Fefom buscan fortalecer la capacidad municipal para llevar a cabo inversión pública productiva que contribuya sustancialmente al desarrollo regional.

La Secretaría de Finanzas deberá publicar, a más tardar el 16 de febrero de 2026, las fórmulas y variables que se utilizarán para determinar el monto asignado a cada municipio de los recursos del Fefom, así como los lineamientos para su utilización y criterios de aplicación.