Alerta Amarilla por bajas temperaturas en cinco alcaldías de la CDMX

Pronóstico del clima CDMX: temperaturas para el fin de semana Este fin de semana sale el frente frío N.16 del país, mientras que otro ingresa provocando bajas temperaturas. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla por el pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del sábado 3 de enero en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

De acuerdo con la dependencia, se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 02:00 y las 08:00 horas, por lo que se emitieron recomendaciones preventivas para la población que habita en estas demarcaciones.

Se sugiere el uso de varias capas de ropa, la protección e hidratación de la piel, evitar cambios bruscos de temperatura, mantenerse hidratado y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

También se recomendó reforzar la higiene personal, acudir a un centro de salud en caso de presentar malestares y mantener una ventilación adecuada al utilizar calentadores o chimeneas.