Sismo de magnitud 6.5 activa protocolos de emergencia en CDMX; reportan afectaciones menores

Un sismo de magnitud 6.5 registrado la mañana del viernes 2 de enero de 2026, con epicentro a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, activó de inmediato el Protocolo del Plan de Emergencia Sísmica de la Ciudad de México, informaron autoridades capitalinas.

El movimiento telúrico ocurrió a las 07:58 horas, a una profundidad aproximada de 10 kilómetros, lo que permitió que fuera percibido con fuerza en distintas zonas de la capital. Tras el evento, el C5 difundió la Alerta Sísmica a través de los altavoces instalados en la ciudad, con una efectividad del 98 por ciento.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó a través de su cuenta oficial en X que, tras el sismo registrado la mañana de este viernes, se activaron de inmediato los protocolos correspondientes.

“Tras el sismo de esta mañana, activamos los protocolos de seguridad y atención. Seguimos trabajando en las 16 alcaldías para verificar condiciones y garantizar la seguridad de la ciudadanía”, escribió la mandataria capitalina.

Brugada señaló que las autoridades capitalinas continúan con las labores de verificación en toda la ciudad, en coordinación con las distintas dependencias de seguridad y protección civil, para descartar riesgos y atender cualquier eventualidad derivada del movimiento telúrico.

Activación de protocolos y monitoreo aéreo

Desde los primeros minutos posteriores al sismo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizó sobrevuelos de verificación con cinco helicópteros del agrupamiento Cóndores, además del despliegue de personal en tierra para descartar afectaciones mayores.

De manera paralela, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) estableció comunicación con las Unidades de Protección Civil de las alcaldías para realizar revisiones preventivas en infraestructura y zonas habitacionales.

Datos de la Red Acelerográfica

La Red Acelerográfica de la Ciudad de México reportó que la aceleración máxima registrada fue de 49 gal, medición obtenida en la estación ubicada en la colonia Militar Marte, en la alcaldía Iztacalco. Estos datos permiten evaluar el impacto del movimiento en el suelo y en las estructuras, y son clave para el análisis posterior del comportamiento sísmico en la capital.

Afectaciones registradas

De acuerdo con el balance preliminar de las autoridades:

Se reportaron cortes de energía eléctrica y la falla de 44 transformadores en distintas alcaldías, los cuales ya son atendidos por personal de la Comisión Federal de Electricidad.

y la falla de en distintas alcaldías, los cuales ya son atendidos por personal de la Comisión Federal de Electricidad. Uno de estos incidentes provocó un incendio en un inmueble de la calle Artículo 123 , el cual fue sofocado sin que se reportaran personas lesionadas.

, el cual fue sofocado sin que se reportaran personas lesionadas. En la red hospitalaria, únicamente se registró la caída de plafones en el Hospital La Raza del IMSS , sin afectar la operación del nosocomio.

, sin afectar la operación del nosocomio. En la alcaldía Benito Juárez, se reportó la caída de un árbol sobre un vehículo, con afectación a cableado eléctrico y de fibra óptica.

Lamentablemente, las autoridades confirmaron el fallecimiento de una persona en la alcaldía Benito Juárez, presuntamente a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio y una caída mientras evacuaba el inmueble donde se encontraba.

Réplicas y revisión de inmuebles

Hasta el mediodía, el Servicio Sismológico Nacional había contabilizado 420 réplicas, siendo la de mayor intensidad de magnitud 4.7. Asimismo, se recibieron 99 solicitudes de revisión de inmuebles a través del 911, por lo que personal especializado continúa con el levantamiento de cédulas post-sísmicas.