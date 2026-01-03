Con la aprehensión de Nicolás Maduro, Venezuela vivirá una nueva era de libertad: PAN CDMX

Fotografía difundida a través de Social Truth de Nicolás Maduro esposado Foto: Vía Social Truth

Acción Nacional en la Ciudad de México celebró y reconoció la aprehensión de Nicolás Maduro, presidente y dictador de Venezuela, quien se caracterizó por haber cometido crímenes y violado derechos humanos de millones de venezolanos a lo largo de su mandato.

Luisa Gutiérrez, líder del PAN CDMX, señaló que Maduro le abrió la puerta al narcotráfico en su país y con ello, destruyó comunidades y pueblos.

“Debe existir un llamado de atención a que se acaben los regímenes de izquierda en el mundo, luego de que Estados Unidos haya extirpado un cáncer que eliminó a instituciones y libertades en perjuicio de muchos de sus habitantes”.

La panista comentó que también se han señalado aquellos regímenes como el gobierno de la Cuarta Transformación, “en el cual arropó a un narcoterrorista como es Nicolás Maduro. Y además, tuvo silencio ante las violaciones a los derechos humanos de miles de venezolanos”.

Y criticó que ⁠México no reconoció a María Corina Machado como Premio Nobel de La Paz, pero sí defiende a Maduro, quien “acabó con las instituciones, los poderes, la oposición y con los derechos humanos, además de someter a presos políticos e introducir al narcotráfico en Venezuela”.

Lamentan que el Gobierno de México señale a EU por la captura

El diputado migrante, Raúl Torres Guerrero, también integrante del Comité de Asuntos Internacionales del Congreso local, aseguró que es triste que el gobierno de México en vez de aplaudir que se haya quitado a un dictador como Maduro, ahora prefiere señalar al Gobierno de Estados Unidos por haberlo quitado de Venezuela.

“El gobierno de Estados Unidos intervino para destituir a Nicolás Maduro y llevarlo ante la Corte, lo que desgraciadamente no se logró con las demostraciones pacíficas y que muchos suplicaban en territorio venezolano”.

“Hoy este país, tiene más de 9 millones de personas en su diáspora por un régimen que les persigue, pero también recordemos lo que hoy pasa en México, muchos mexicanos y mexicanas tienen que salir por la violencia que se vive”.

El diputado del PAN dijo que, se reconoce que se lleve a este “dictador y terrorista” a las cortes en Estados Unidos y a la Corte Internacional para que se le castigue por los crímenes.

Torres Guerrero abundó en que Maduro debe responder por violaciones, desapariciones y por destruir un país en Latinoamérica; hizo un llamado para que el Gobierno de México se pronuncie y deje a un lado la tibieza que ha caracterizado en política exterior al gobierno de Morena.

“Que se pongan del lado de la población, de gente que pide democracia, de la gente que quiere defender instituciones y deje a un lado ese socialismo que tanto daño le hizo a Latinoamérica y se pongan a temblar los regímenes como el de Morena en México y muchos otros que estarán por caer en Latinoamérica”, concluyó.