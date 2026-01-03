Metrópoli

Acusó que la entrada de las topas estadounidenses constituye una violación flagrante del Derecho Internacional y la soberanía del pueblo venezolano

Condena Brugada intervención estadounidense en Venezuela

Por Jorge Aguilar
Clara Brugada durante la congerencia matutina de este jueves 27 de noviembre
Clara Brugada La jefa de Gobierno, Clara Brugada y la presidenta Claudia Sheinbaum.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, condenó la intervención militar ejecutada por Estados Unidos en Venezuela, cuando bombardeó las bases militares y capturó al presidente de ese país, Nicolás Maduro.

En voz del Gobierno capitalino, acusó que la entrada de las topas estadounidenses constituye una violación flagrante del Derecho Internacional y la soberanía del pueblo venezolano.

“La Ciudad de México reitera su vocación pacifista, a favor de la no intervención, la solución pacífica de las controversias y la autodeterminación de los pueblos”, se lee en un comunicado publicado por Clara Brugada.

La mandataria capitalina respaldó plenamente la expresión de condena y rechazo a esta acción militar emitida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y llamó al cese inmediato de esta agresión y al restablecimiento de la legalidad internacional.

“El diálogo mutuo, la acción multilateral y el cumplimiento del Derecho Internacional efectivos son el único camino para garantizar una solución pacífica en Venezuela, así como la seguridad y la paz regional”.

“Por ello exhortamos a la Organización de las Naciones Unidas y todos los organismos multilaterales regionales e internacionales a actuar de inmediato para evitar una escalada mayor”, suplicó Brugada.

Por último, Clara Brugada expresó su solidaridad al hermano pueblo de Venezuela en estos graves momentos; “América Latina y el Caribe es una región de paz y debemos seguirlo siendo”, finalizó.

