Condena Brugada intervención estadounidense en Venezuela

Clara Brugada La jefa de Gobierno, Clara Brugada y la presidenta Claudia Sheinbaum.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, condenó la intervención militar ejecutada por Estados Unidos en Venezuela, cuando bombardeó las bases militares y capturó al presidente de ese país, Nicolás Maduro.

En voz del Gobierno capitalino, acusó que la entrada de las topas estadounidenses constituye una violación flagrante del Derecho Internacional y la soberanía del pueblo venezolano.

“La Ciudad de México reitera su vocación pacifista, a favor de la no intervención, la solución pacífica de las controversias y la autodeterminación de los pueblos”, se lee en un comunicado publicado por Clara Brugada.

La mandataria capitalina respaldó plenamente la expresión de condena y rechazo a esta acción militar emitida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y llamó al cese inmediato de esta agresión y al restablecimiento de la legalidad internacional.

“El diálogo mutuo, la acción multilateral y el cumplimiento del Derecho Internacional efectivos son el único camino para garantizar una solución pacífica en Venezuela, así como la seguridad y la paz regional”.

“Por ello exhortamos a la Organización de las Naciones Unidas y todos los organismos multilaterales regionales e internacionales a actuar de inmediato para evitar una escalada mayor”, suplicó Brugada.

Por último, Clara Brugada expresó su solidaridad al hermano pueblo de Venezuela en estos graves momentos; “América Latina y el Caribe es una región de paz y debemos seguirlo siendo”, finalizó.