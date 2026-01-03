Invitan a entregar carta a los Reyes Magos en la Glorieta de Insurgentes

Reyes magos en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) invitó a todas las niñas y los niños de la Ciudad de México, a dejar su cartita pra los Reyes Magos en el Buzón que se instalará en la Glorieta de los Insurgentes, frente al Árbol Monumental.

El Buzón estará activo desde el sábado tres y hasta el lunes cinco de enero de 2026, entre las 12:00 y las 17:00 horas; además se podrán tomar la foto con las botargas y los Reyes Magos, o comprar la Rosca de Reyes elaborada por las personas privadas de la libertad.

Roscas elaboradas por presos a la venta

La Subsecretaría del Sistema Penitenciario, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la marca “Hazme Valer”, pusieron a la venta la Roscas de Reyes elaborada por personas privadas de la libertad en la Penitenciaría de la Ciudad de México y en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

La producción de las roscas se realizó en las panaderías de ambos centros penitenciarios, como parte del proceso de capacitación alineado al estándar de competencia ECO729 en elaboración de productos de panadería y repostería, impartido por la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) de la Ciudad de México.

Las roscas son elaboradas de manera artesanal con ingredientes como harina, azúcar, levadura, sal, huevo, mantequilla, leche, azúcar glas, ate y figuras tradicionales.

En esta actividad participan más de 80 personas privadas de la libertad, mujeres y hombres, que forman parte de los talleres de panadería en distintos centros penitenciarios, mientras que el diseño e impresión del empaque fue realizado por personas privadas de la libertad capacitadas en el Taller de Diseño e Impresión Digital del Reclusorio Preventivo Varonil Sur.